Президент Владимир Зеленский рассказал о разговоре с террористом, который удерживал заложников в Луцке.

Видео распространил Офис президента.

«Сначала надо было оценить его требования, оценить насколько он адекватный человек. Параллельно мы имели перерывы во встрече с президентом Швейцарии, принимали эти перерывы, она все понимала. Мы хотели держать все на контроле что происходит, потому что действительно немножечко не поняли требования, из-за чего это происходит, надо было понять. Если даже говорить о требованиях отпустит ли он людей, потом появилась информация, что минирование идет не только этого автобуса, но еще в Луцке есть такие места», - рассказал он.

По словам Зеленского, в течение 9 часов с Максимом Плохим (Кривошем, - ред.) беседовали психологи и переговорщики. При этом мужчина угрожал и хотел только одного – «чтобы были выполнены его требования».

Зеленский уверен, что штурм был бы результативным, «но всегда есть опасность, что могут погибнуть люди». Поэтому президент решил поговорить с террористом по телефону – «попробовать получить возможность, чтобы он отпустил людей».

«Мы с ним говорили 7-10 минут. Мы договорились, что он сделает первый шаг. Он отпустит нескольких наших людей. Я попросил его отпустить раненого, беременную женщину и ребенка. Он сказал, что раненого нет, что это был блеф. Поэтому договорились, что он отпустит три человека и я после этого запишу видео. После того как видео выйдет в соцсети, он через пол часа выпускает всех людей. Примерно так и произошло. 30-40 минут и он отпустил заложников. И для меня все это очевидно. Это очевидные для меня шаги. Если мы можем что-то делать без штурма, если мы не можем рисковать жизнью хотя бы одного человека, то... я с такими принципами живу, жил и буду жить. Поэтому имеем результат. Результат – все живы. Мы не боремся за рейтингами. Мы боремся за жизнь. Для меня это самая главная ценность», - подчеркнул президент.

Как сообщал ForUm, утром 21 июля в полиции поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие. В области ввели оперативный план «Заложник».

Мужчину зовут Кривош Максим Степанович, 06.11.1975. Уроженец посёлка Гай, Оренбургской области Российской Федерации.

Около 21:00 были освобождены трое заложников – пожилая женщина, подросток и молодая беременная девушка. Через несколько минут террориста задержали.

При этом президент Владимир Зеленский выполнил требование террориста.