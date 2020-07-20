Во Львове объявили о подозрении одному из представителей преступной группы во главе с бывшим главой «Укравтодора» Славомиром Новаком.

Об этом сообщается в Twitter НАБУ.

«Львов. Продолжаются следственные действия в рамках совместного расследования НАБУ и Центрального антикоррупционного бюро Польши деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства. Детективы сообщили о подозрении одному из вероятно причастных к совершению преступления лиц», - отметили в пресс-службе.

#Львів. Тривають слідчі дії в межах спільного розслідування #НАБУ та @CBAgovPL діяльності злочинної організації в сфері дорожнього господарства. #Детективи повідомили про підозру одному з ймовірно причетних до вчинення злочину осіб pic.twitter.com/hOOeEn0tMf — NAB Ukraine (@nab_ukr) July 20, 2020

Напомним, сотрудники представительства Центрального антикоррупционного бюро Польши в Гданьске задержали 3 человек по подозрению в коррупции и действиях в составе организованной преступной группы, среди задержанных – экс-руководитель «Укравтодора» Славомир Новак.

НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши и Окружной прокуратурой провели санкционированные обыски в Киеве, Львове и на территории Польши в рамках совместного расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства.

По данным следствия, должностные лица «Укравтодора» создали преступную организацию, деятельность которой была направлена ​​на хищение средств международных организаций, которые выделяли деньги для ремонта дорог в Украине.