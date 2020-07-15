Верховная Рада опубликовала повестку дня на 16 июля, в которой отсутствует скандальный законопроект «Слуги народа» Максима Бужанского № 2362 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обучению государственным языком в учебных заведениях».

Нардепы планируют рассмотреть 40 вопросов, однако среди них законопроекта, который все обсуждали последние дни.

Законопроект планировали рассматривать 16 июля, а под стенами парламента в этот день планировался митинг под стенами Рады.

Законопроект Максима Бужанского заключается в отмене части закона о языках, которая требует перехода учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 года.

Как сообщалось, 18 марта Гуманитарный комитет отложил принятие решения по законопроекту №2362 на следующее заседание для проведения дополнительных консультаций, а 30 апреля - отправил документ на доработку.

Автором законопроекта является член Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Максим Бужанский (фракция партии «Слуга народа»). Этот документ был зарегистрирован в парламенте 31 октября 2019. Он предусматривает внесение изменений в законы о языке и об образовании и переносит с 2020 на 2023 переход русскоязычных 5-11 классов на обучение на украинском языке.

Против этого законопроекта выступило Министерство образования и науки, а также Бюджетный комитет ВР и просветительское сообщество.

Украинские общественные и культурные деятели, журналисты и политики обратились к руководству государства и народным депутатам с требованием снять с рассмотрения проекты законов, которыми вносятся изменения в законы о языке и образовании.

13 июля заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко попросил внести в повестку дня работы парламента законопроект по обучению на украинском языке в учебных заведениях, который отклонил комитет Верховной Рады.