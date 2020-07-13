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Фасад вокзала станции Ивано-Франковск должен быть восстановлен в ближайшее время. В противном случае будут приняты кадровые решения. Об этом заявил и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» во время визита на Западную Украину, сообщили ForUm’у в пресс-службе УЗ.

По словам руководителя компании, все функционирующие железнодорожные вокзалы  должны быть в надлежащем состоянии, в том числе и эстетическом. «Ивано-Франковский вокзал ежегодно встречает тысячи пассажиров, следующих на отдых в украинские Карпаты, и должен быть нашей визитной карточкой. Огрехи, которые сейчас есть на вокзале, недопустимы, тем более что его ремонт проводился недавно», - отметил Иван Юрик.

Он дал личное поручение руководству вокзала и руководству филиала «Центр строительно-монтажных работ и эксплуатации зданий и сооружений» как можно быстрее качественно восстановить все поврежденные части фасада здания вокзала.

Важным шагом для приведения к единым стандартам всех железнодорожных вокзалов было создание филиала «Вокзальная компания». «Этот филиал поможет нам централизовать управление вокзалами, вывести их на безубыточный уровень и сделать эффективными. Кроме того, благодаря выделению отдельного филиала на всех вокзалах будут введены единые стандарты качества, безопасности, а также усилен контроль за их соблюдением», - резюмировал Юрик.
ForUm

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