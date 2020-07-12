По состоянию на 12 июля в Луганской области не осталось открытого огня в очагах лесных пожаров. Тлеет лесная подстилка и древесина в отдельных очагах возгорания.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 7:00 12 июля 2020 открытого огня нет, наблюдается тление отдельных ячеек лесной подстилки и древесины (16, 22, между 27 и 35, 139, 141 кварталах Боровского и в кварталах 37, 46 Ахтырского лесничеств). Всего к ликвидации пожара привлечены 690 человек и 176 единиц техники», - говорится в сообщении.

Напомним, 6 июля в Луганской области на территории двух лесничеств начался масштабный пожар.

В результате пожара погибли 5 человек, 34 человека госпитализированы (из них 15 детей). Пожаром уничтожено 24 и повреждено 35 домов жилых домов, всего - 59, также повреждено 80 дачных домов.

В 17:40 9 июля пожар удалось локализовать.

По факту пожара открыто уголовное производство по ст. 270 УК Украины

Полиция рассматривает три основных версии возникновения пожара.

Правоохранители также проверяют версию попадания снаряда с неподконтрольной территории.