По состоянию на 11 июля в Луганской области локализовали пожар, который тушат с 6 июля. Открытого огня в очагах возгорания нет.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
«По состоянию на 11 июля открытого горения не наблюдается, продолжается пролив тлеющей древесины в пределах контролируемого периметра трех отдельных очагов», - говорится в сообщении.
Отметим, что к ликвидации пожара привлечены более 1000 человек.
Напомним, 6 июля в Луганской области на территории двух лесничеств начался масштабный пожар.
В результате пожара погибли 5 человек, 34 человека госпитализированы (из них 15 детей). Пожаром уничтожено 24 и повреждено 35 домов жилых домов, всего - 59, также повреждено 80 дачных домов.
В 17:40 9 июля пожар удалось локализовать.
По факту пожара открыто уголовное производство по ст. 270 УК Украины
Полиция рассматривает три основных версии возникновения пожара.
Правоохранители также проверяют версию попадания снаряда с неподконтрольной территории.
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