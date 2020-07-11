По состоянию на 11 июля в Луганской области локализовали пожар, который тушат с 6 июля. Открытого огня в очагах возгорания нет.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 11 июля открытого горения не наблюдается, продолжается пролив тлеющей древесины в пределах контролируемого периметра трех отдельных очагов», - говорится в сообщении.

Отметим, что к ликвидации пожара привлечены более 1000 человек.

Напомним, 6 июля в Луганской области на территории двух лесничеств начался масштабный пожар.

В результате пожара погибли 5 человек, 34 человека госпитализированы (из них 15 детей). Пожаром уничтожено 24 и повреждено 35 домов жилых домов, всего - 59, также повреждено 80 дачных домов.

В 17:40 9 июля пожар удалось локализовать.

По факту пожара открыто уголовное производство по ст. 270 УК Украины

Полиция рассматривает три основных версии возникновения пожара.

Правоохранители также проверяют версию попадания снаряда с неподконтрольной территории.