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В украинских следственных изоляторах и тюрьмах находятся более 300 россиян, сообщила Государственная уголовно-исполнительная служба в ответ на запрос Радио Свобода.

«По состоянию на 1 июня 2020 в следственных изоляторах содержалось 720 иностранных граждан, из них 126 граждан Российской Федерации. В учреждениях исполнения наказаний держалось 459 иностранных граждан, из них 184 человека, являющихся гражданами Российской Федерации», - заявили в Уголовно исполнительной службе.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 сентября 2019 в украинских СИЗО удерживали 130 россиян, еще 206 - в учреждениях исполнения наказаний.
ForUm

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