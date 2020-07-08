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Из-за лесных пожаров в Луганской области угроза населенным пунктам отсутствует. Об этом заявил председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

По его словам, сейчас чрезвычайную ситуацию в области ликвидируют 113 единиц техники, более 500 спасателей, а также подразделения полиции, Национальной гвардии и военная инженерная техника Вооруженных сил Украины.

Чечеткин отметил, вчера на тушение лесного пожара направили все необходимые силы и средства Луганского гарнизона, но из-за сильного ветра огонь начал распространяться хаотично, в непрогнозируемых направлениях, и перекинулся на населенный пункт. Поэтому ГосЧС дополнительно привлекла технику из других регионов.

«На сегодня угроза населенным пунктам отсутствует. Работает пожарная авиация. Думаю, мы со своими задачами справимся в ближайшее время», - отметил Чечеткин.

Как доложил президенту представитель ГосЧС, авиация работает там, где невозможно привлечь наземную технику. По состоянию на сейчас, в результате чрезвычайного происшествия пять человек погибли, сгорело 59 домов, из них - 24 полностью и 35 частично.

Президент Владимир Зеленский посетил село Смоляниново, который сильно пострадал в результате возгорания, и пообщался с местными жителями. Люди рассказали Президенту, как спасались от огня, и о поврежденное имущество.

Напомним, 6 июля в Луганской области на территории двух лесничеств начался масштабный пожар.

По последним данным, погибли 5 человек и 9 (из них 2 детей) – госпитализированы. Сгорело 59 домов, из них - 24 полностью и 35 частично.

По факту пожара открыто уголовное производство по ст. 270 УК Украины

Полиция рассматривает три основные версии возникновения пожара.
ForUm

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