Уже две ночи провели в аэропорту Афин, в помещении для нелегальных мигрантов, 17 пассажиров из Украины. Мужчины, женщины и двое детей, которых в авиакомпании заверили, что они имеют право въезда, и позволили им сесть на самолет – в итоге оказались за решеткой на двое-трое суток.

Эта история, о которой вчера первой сообщила «Европейская правда», вызвала настоящий информационный взрыв, но оставила без ответа вопрос:

- Что делать, чтобы не оказаться в подобной ситуации, если вы решили полететь в ЕС?

- Почему авиакомпании позволили сесть на самолет тем, кого не пустят за границу?

- И на что можно рассчитывать тем, кто оказался в беде?

«Европейская правда» давала ответы на часть из этих вопросов еще месяц назад. Но сейчас, когда уже известно, что о скором открытии границ ЕС можно и не мечтать, стоит обновить рекомендации.

Сначала об истории в Афинах и о том, кто в ней виноват. А в финале этого текста – о том, как избежать подобных проблем во время путешествий в эпоху коронавируса.

Что произошло?

Эта история стала топ-новостью для большинства украинских СМИ. В субботу вечером в аэропорту греческой столицы приземлились рейсы двух лоукостеров, Ryanair и Wizz Air, прибывшие туда почти одновременно из аэропортов «Борисполь» и «Киев» (Жуляны) соответственно.

Эти рейсы прилетели в Афины почти пустыми – и все равно часть пассажиров остановила греческая пограничная служба. У 17 мужчин, женщин и детей забрали документы, а их самих перевезли в изолятор для нелегалов, сообщив о подготовке к депортации. Как выяснилось впоследствии, за решеткой они должны были провести почти трое суток, ведь ближайший рейс в Киев был запланирован только во вторник вечером.

После публикации ЕП история стала публичной и за ее развитием следила вся страна.

Консулы ночью были на связи с украинцами, а утром попали к ним физически, но приезд дипломатов проблему не решил. Греки отказались пересматривать решение. Дипломатам пришлось бороться уже за то, чтобы украинцам не поставили в паспорт многолетний запрет на въезд в ЕС – потому что сначала греки приравняли их к нарушителям границы.

Впрочем, документы, которые видела «Европейская правда», позволяют предположить, что пограничники были правы по крайней мере в отношении большинства (а скорее всего, всех) задержанных. Права на въезд в Грецию они не имели.

Конечно, все они знали, что ЕС ограничил въезд украинцев.

Некоторые, похоже, воспользовались не очень честными документами в попытке обойти этот запрет.

Но были и те, кто честно – хотя и недостаточно тщательно – пытался проверить свое право на поездку. А также те, кто искренне считал, что подпадает под исключения. Поэтому туристов (а большинство из тех, кто застрял в Афинах, это именно туристы) точно нельзя считать единственными и даже главными виновниками случившегося.

Надеемся, что для других украинцев, которые планируют путешествие за границу, эта история станет убедительным примером того, как нельзя делать.

Есть ли вина украинских пограничников?

В эмоциональных дискуссиях о греческой истории приходилось слышать упреки в адрес украинских пограничников, МИД, миграционной службы и тому подобное. Ведь, мол, если МИД постоянно заявляет и настаивает, что летать в страны Шенгена запрещено – то не имели права выпускать туристов за границу.

К сожалению или к счастью, их вины здесь нет. Единственным госорганом, который пересекается с украинцами, следующими за границу, является пограничная служба – но и она не имеет права закрывать выезд из страны, кроме небольшого перечня установленных законом исключительных причин (вроде граждан, находящихся под следствием в Украине, или тех, на кого наложен запрет из-за долга – например, за неуплату алиментов).

Помните, как весной мы все возмущались из-за попыток правительства останавливать украинских работников, направлявшихся на заработки в Финляндию, Великобританию и т.д.? Звучали обвинения в том, что Украина возвращает практики СССР с «выездными визами». Но даже тогда украинцев «тормозили» решением авиавластей, а не пограничников, поскольку последние не имели такого права. А правительственный законопроект, который предлагал дать пограничникам широкие полномочия, столкнулся с резкой критикой, и в конце концов его успешно похоронили в Раде.

Сейчас – та же история. Конституция и ряд международных норм прямо запрещают пограничникам проверять, с какой целью и с какими документами гражданин Украины летит за границу, потому что государство не имеет права лезть в частные дела туристов.

Впрочем, туристов, застрявших на границе в Греции, все же должны были остановить до вылета – но это должен был сделать перевозчик. Один из главных вопросов – это то, почему авиакомпания разрешила туристам сесть на самолет.

Хаос государственного уровня

Должна ли авиакомпания проверять документы пассажиров? Да, обязательно! К этому их обязывает и украинское законодательство, и европейское.

Постоянные читатели ЕвроПравды помнят, как мы объясняли, что в условиях пандемии эта практика будет работать несколько иначе, чем прежде. Например, авиалинии не будут проверять готовность пассажира соблюдать требования по карантину, тестированию (возможно, даже платному) и т.п. А в случае, если им откажут из-за этого во въезде, возвращаться домой туристы будут вынуждены за свой счет. И это остается правдой. Но здесь необходимо различать два типа ограничений – эпидемические, которые авиакомпания действительно не может и не будет контролировать, и базовые въездные, которые она проверять обязана. Иначе авиакомпании грозит немалый штраф (о нем чуть позже).

И вот тут есть значительная разница между рейсами Wizz Air и Ryanair, пассажиры которых попали в беду в Афинах.

Те, кто летел «Виззом», говорят, что их документы проверяли, и очень тщательно, а несколько человек не пустили на рейс в Киеве. Попасть на борт смогли только те, кто заявил о бизнес-поездке в Грецию, и на стойке регистрации у них проверили наличие приглашений, подтверждений и т.п. Все ли эти документы были правдивыми – вопрос второстепенный, ведь они не дают права на въезд в Грецию. А в авиакомпании считали иначе.

Источником проблем здесь стало греческое государство.

Во времена пандемии Афины продемонстрировали, каким бывает хаос в государственном управлении. Там еще месяц назад объявили, что пускают украинских туристов, затем уточнили процедуру допуска, сделав ее совсем не туристической, а по факту не придерживались и ее, а впоследствии просто закрыли допуск туристов в аэропорту.

Еще больший бардак происходил на наземных границах, где собрались многокилометровые очереди, потому что греческий МИД объявил об открытии границ, а согласовать это с пограничниками забыл.

Но с 1 июля греки снова «подложили свинью» путешественникам.

Проверку въездных требований страны авиакомпании проводят в системе под названием Timatic. Ее составителем является Международная ассоциация воздушного транспорта, известная под своим английским названием IATA.

Итак, с прошлой недели в Timatic появилась норма о том, что въезд в Грецию запрещен только для туристов, при этом с бизнес-путешественников со всего мира, в том числе из Украины, ограничения сняли. И кое-кто решил воспользоваться этой лазейкой, объявив поездку на море «деловой» и получив приглашение от друзей или партнеров в Греции. Однако на самом деле в реальных правилах, которыми руководствуются греческие пограничники, такого исключения нет – по ним бизнес-путешественников пускают только в исключительных случаях, если приезжий заранее получил письменное согласование в консульстве Греции за рубежом. У тех, кого задержали на рейсе Wizz Air, такого разрешения не было.

Но и эта история – мелочь по сравнению с тем, о чем рассказывают пассажиры Ryanair.

Кто компенсирует потери?

От потерпевших, их родственников и просто читателей, которые узнали, что часть пассажиров стали жертвами ошибки, приходилось слышать вопрос: кто же компенсирует потери? У людей «сгорели» билеты и гостиницы, а несколько дней, проведенных в буквальном смысле на нарах в изоляторе для мигрантов, стали точно не лучшим опытом в жизни.

Однако ответ здесь категоричный: никто.

Более того, пострадавшие пассажиры могут столкнуться с новыми проблемами.

Дело в том, что как бы перевозчик ни проверял основания для посадки на рейс, но окончательную ответственность за то, чтоб документы соответствовали требованиям страны следования, несет пассажир. В том числе – финансовую.

Поэтому в случае, если греческие пограничники решат применить депортацию, то пассажиров могут заставить оплатить билеты. К тому же депортация будет означать также запрет въезда этих пассажиров в ЕС в течение нескольких лет. Поэтому остается надеяться, что греки согласятся вернуть их домой без задействования этой процедуры.

Кроме того, из-за афинской истории проблемы могут ждать и авиакомпании – прежде всего лоукостер Ryanair.

Можно по-разному относиться к этому перевозчику, но здесь он, похоже, снова доказал, что является рекордсменом по (не)соблюдению авиационных правил и (не)уважению к своим пассажирам. Вопрос не только в том, что более чем за полтора суток после возникновения проблемы авиакомпания не отвечала на запросы ни консула, ни собственных пассажиров, не обеспечила их даже водой и бутербродами.

Часть пассажиров Ryanair, застрявших в Афинах, говорят, что их документы и цель въезда вообще не проверяли перед посадкой. А женщина, которая прилетела их рейсом с двумя внуками и не скрывала, что они едут отдыхать (сама она утверждает, что ехала на лечение), рассказала в эфире ТСН.Тиждень, что сомневалась в праве въезда в Грецию, потому уточнила это в авиакомпании. Там якобы проконсультировались со своим главным офисом в Дублине и подтвердили, что перелет возможен, и пригласили их всех на регистрацию.

Хотя въезд туристов из Украины в Грецию закрыт в принципе, без исключений!

За такое разгильдяйство греческие власти планирует наложить на перевозчика штраф. Финансовое наказание авиалиний за отсутствие проверки въездных документов пассажиров предусмотрено правом ЕС. В Греции установлены особенно высокие штрафы, говорится в сравнительном отчете стран Евросоюза – от 5000 до 20 000 евро за каждого пассажира (обычно в авиаотрасли, если доходит до штрафа, речь идет о 5000 евро на человека).

Авиационный эксперт, партнер компании «Анте» Андрей Гук говорит, что теоретически авиакомпания может после этого попытаться взыскать потраченные на штраф деньги с пассажира, и отмечает, что это предусмотрено действующими в Украине авиаправилами.

Впрочем, эта практика не является распространенной, и, по мнению ЕП, такое взыскание вряд ли имеет высокие шансы на успех.

Как не столкнуться с подобными проблемами, если вы летите за границу?

Сначала о грустном. Самое печальное то, что единого места, где можно было бы проверить свое право на путешествия, нет. Источники, которые до сих пор считались достойными безусловного доверия, в коронавирусные времена, когда правила непредсказуемо меняются, иногда ошибаются или упрощают.

История с ошибкой в Timatic для греческих рейсов – очень яркая и, к сожалению, не единственная.

«Европейская правда» слышала о подобных случаях недопуска в другие страны за последние недели. Также по состоянию на сейчас есть ошибка в Timatic по рейсам в Польшу: согласно ему, вылететь из Киева можно хоть для туризма – но на месте вас ждет изолятор пограничной службы и высылка обратно в Украину.

Поэтому главный совет очень прост. Не летите в ЕС, если нет критической необходимости.

Согласитесь, лучше потерять деньги, если билет «сгорит», чем оказаться в ситуации, подобной той, о которой мы пишем.

Шансы на то, что Шенген откроет свои границы для украинцев до конца лета, почти нулевые. А до того, как это произойдет, не будут действовать привычные для нас основания для безвизовых путешествий. Отпуск, посещение родственников или даже командировка – до завершения пандемии все это не будет основанием для поездок в страны ЕС. Единственным исключением из этого правила пока остается Хорватия.

Более того, даже в случае, если эпидемическая ситуация в Украине стремительно улучшится и в августе нас внесут в список «чистых» стран – это тоже не означает автоматического открытия границ.

Взгляните на действующую карту ограничений стран ЕС для въезда иностранцев.

Вы, наверное, слышали, что с 1 июля Совет ЕС рекомендовал странам-членам открыть границы для очень узкого списка из 14 государств, в которых пик эпидемии прошел и количество заражений спадает. С тех пор прошла неделя, но большинство государств ЕС и Шенгена до сих пор не начали открывать границы даже для них.

Лишь меньшинство стран (обозначены желтым) применили эту рекомендацию, но все равно не полностью. Например, греки на днях исключили Сербию из числа стран, откуда въезд разрешен, из-за роста уровня заражений.

Итак, то же самое может произойти с Украиной даже после того, как границы откроются для нас.

Поэтому надо просто смириться, что в коронавирусную эпоху долгосрочное планирование путешествий становится очень рискованным, или вообще теряет смысл.

Все равно надо лететь? Тогда держите практические советы

Во-первых, проверяйте и перепроверяйте право на въезд в другую страну перед путешествием.

Есть несколько сервисов, по которым стоит проверять информацию об открытии границ, и если вы подпадаете под требования одновременно нескольких из них – то, скорее всего, имеете право на поездку.

1) Интерактивная карта от МИД Украины. В ней довольно точные данные, но не всегда полные. Порой сталкивались с тем, что категории граждан, имеющих право на въезд, в ней не указаны.

2) Уже упомянутый Timatic від IATA, а также интерактивная карта от него. Это – полезный инструмент, но он касается только путешествий авиатранспортом, и рекомендации Timatic иногда бывает непросто прочитать.

3) Для поездок в Европу можно использовать также сервис Reopen Europe от Еврокомиссии. После того, как выберете нужную страну, надо выбрать также отметку на земном шаре, чтобы перейти к режиму пересечения границ для неграждан ЕС.

Второй совет: не стоит рассчитывать на чужой положительный опыт.

То, что вашего коллегу или фейсбук-знакомого пустили через границу, еще совсем не означает, что на следующем рейсе вам также повезет. Вы можете не знать деталей статуса другого человека. Это как с лекарствами – если у вас такие же симптомы, что и у соседа, это еще не повод назначать точно такое же лечение.

Кроме того, бывают случаи разгильдяйства, когда пограничники в уже неоднократно упомянутой Греции пускали туристов, закрывая глаза на запрет. Но рассчитывать на это точно не стоит.

Третий совет: старайтесь лететь прямым рейсом в страну назначения, когда речь идет о путешествии в ЕС.

К сожалению, транзит в шенгенской зоне сейчас работает очень плохо. Даже если вы имеете право полететь, например, в Словению, то это не значит, что вас пустят на стыковочный рейс, скажем, в Германии. Да, многим удается пересечь границу, но сообщений об отказах во въезде таких пассажиров тоже хватает.

Если у вас есть документы об учебе, работе, проживании в стране Х и в эту страну летают прямые рейсы, то есть смысл переплатить и лететь напрямую. А если такой возможности нет – то поинтересуйтесь, каковы правила той страны, где вы впервые должны пересечь границу ЕС.

Четвертое: помните, что все исключения индивидуальны.

Например, в ЕС действительно рекомендовали пускать студентов. Но все ли государства на это согласились? И какие именно документы нужны, чтобы подтвердить этот статус? То же самое – с исключением для родственников граждан ЕС, для тех, кто едет на лечение и т.д. – к сожалению, универсального рецепта не существует.

Сложно? То-то.

Поэтому стоит еще раз повторить. Если поездка в ЕС не является для вас критически важной, то лучше переждите, чтобы не стать героем публикаций украинских СМИ.

А если вы очень хотите поехать в отпуск, то напомним, что есть ряд стран, уже открытых для нас без опасности застрять на границе. О них – в статье «На море в Европу: какие страны и когда будут пускать туристов из Украины».