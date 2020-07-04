Каждый человек способен проявить милосердие, даже небольшое проявление человечности способно поддержать другого человека и сделает нас достойными вечной жизни.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который вышел в эфире телеканала «Интер» 4 июля.

«О важности милосердия Господь наш Иисус Христос Сам говорит в святом Евангелии, когда обращается к нам и говорит нам: «Будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный милосерд» (смотр. Лк. 6:36). То есть, когда человек становится милосердным, он уподобляется своему Творцу и Создателю, Который милосерд, и по Своей любви нас сотворил, и по Своему милосердию пришёл на землю, чтобы искупить наши грехи и спасти нас. И по Своему милосердию Господь терпит нас и до сего дня, хотя мы не всегда ведём себя так, как должны себя вести, как Он заповедает поступать», - сказал Митрополит Онуфрий.



По его словам, милосердие наполняет человеческую душу Божьей силой. И в зависимости от величины сотворённого человеком дела милосердия на него нисходит соответствующая Божья благодать.

Предстоятель рассказал древнюю христианскую историю о том, как милосердие изменило жизнь одной девушки.

«Она осталась сиротой, и однажды гуляла в своём саду. Вдруг она услышала треск веток. Подняв голову, девушка увидела на дереве мужчину, который держал в руке верёвку и хотел привязать её к сучку. Девушка испугалась и говорит: «Что вы тут делаете?» А мужчина отвечает: «У меня большие долги. Я не могу больше терпеть, у меня нет выхода — решил покончить с собой». Девушка пожалела бедолагу и говорит ему: «Не делай себе зла. Давай я тебе отдам всё, что имею. Возможно, тебе этого хватит, чтобы вернуть своим заимодавцам». И отдала всё, что имела. И этих денег было достаточно, чтобы мужчина расплатился со своими заимодавцами. Он стал свободным и ушёл куда-то», - рассказал Блаженнейший.

Девушка стала сама нуждаться. Она растратила всё, что у неё ещё оставалось. Не будучи обучена никакому делу, не умея ничего делать, она начала торговать своим телом — стала блудницей. Через несколько лет она смертельно заболела и перед смертью захотела креститься. Будучи уже лежачей, она попросила соседей, чтобы они пошли к епископу и попросили его её окрестить. Соседи сказали: «Не будем помогать этой блуднице, она не заслуживает этого», — и не пошли и не попросили епископа.

Она, видя, что никто ей не хочет помочь, стала плакать и просить Бога, чтобы Он её принял, чтобы Господь сподобил её крещения. И Бог послал к ней ангела — в виде того мужчины, которого она спасла от смерти. Ангел пришёл к ней и говорит: «Что, госпожа моя? В чём ты имеешь нужду?» Она отвечает: «Я хочу креститься, и никто не хочет помочь мне сделать это». Тогда ангел в виде мужчины говорит ей: «Я тебе помогу», — и призвал ещё двух ангелов в виде светлых мужей, они взяли девушку на руки и отнесли в церковь. Там её уже ждал епископ со священниками. Епископ окрестил её, и ангелы принесли её обратно домой. Но то был не епископ и священники в церкви — то тоже были ангелы, крестившие её. Девушка не знала этого.



Принеся её домой, ангелы исчезли, стали невидимыми — она не обратила на это внимание. Девушке стало легче, она вновь начала ходить, и она радовалась и всем рассказывала, как сподобилась крещения, что её крестил епископ со священниками.



Слух об этом дошёл до епископа того города. Он понял, что здесь что-то не то, ведь его не было тогда в городе, когда её крестили. И епископ приказал привести девушку к себе. Он спросил, что с ней произошло и понял, что это ангелы в его виде и в виде священников окрестили девушку.

И он сказал ей: «Девушка, скажи мне: какое доброе дело ты сделала, что сподобилась чести быть крещённой ангелами?» Девушка смутилась и говорит: «Какие добрые дела могла сотворить блудница?.. Разве только то, что когда я была ещё молодой, однажды спасла от смерти одного человека, который хотел окончить свою жизнь самоубийством». И епископ понял, что именно за то, что она отдала всё, что имела, чтобы помочь человеку, оказать ему милосердие, Бог сподобил девушку такой чести — служения ангелов.



Предстоятель объяснил, что творить добро возможно всегда, независимо от материального положения.

«Возможно, нам нечего дать ближнему. Но каждый из нас может пожалеть того, кто находится в отчаянии. Каждый из нас может посочувствовать тому, кто находится в беде, помолиться о том, кто нуждается в нашей поддержке и молитве. И это уже будет тем добрым делом, тем милосердием, которое будет преклонять к нам милость Божию и которое сделает нас достойными вечной жизни и спасения на небе», – подытожил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.



