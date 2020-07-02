В Кропивницком 1 июля состоялся традиционный автомобильный Крёстный ход вокруг города, приуроченный дню основания крепости святой Елисаветы - дню рождения города.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на orthodox-kr.org.ua, священнослужители Благовещенского храма, вместе с прихожанами, соблюдая карантинные нормы, молились на протяжении всего пути, а особенно у поклонных крестов, Пресвятой Богородице в Её Боголюбском образе, святому блаженному Даниилу Елисаветградскому и почитаемым угодникам Божиим за мир в Украине и за прекращение эпидемии, за хороший урожай и за благополучие жителей города, основанного в честь святой Елисаветы, матери Иоанна Крестителя.

В новейшей истории города, такие автомобильные крестные хода начали совершаться с конца 90-х годов прошлого века, а с участием многих прихожан с 2000 года.