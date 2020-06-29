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По состоянию на утро понедельника, 29 июня, на Западной Украине остаются подтопленными 70 населенных пунктов, в то время как сначала паводков их было 349. Об этом сообщает ГСЧС.

Указано, что на территории западных областей (Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская и Тернопольская) продолжаются работы по ликвидации последствий дождевого паводка. Сейчас подтоплены 550 домов (было 14 456), один объект социальной и бытовой сферы, затоплен 831 подвал, 1 тыс. 898 приусадебных участков, разрушено 150,5 км автодорог, 83 моста, повреждено 582 км автодорог и 220 мостов.

Кроме того, силами ГСЧС спасены, эвакуированы с начала работ – 2523 лица, в течение суток откачано 32 тыс. 904 м куб. воды (с начала работ – 183 тыс. 244 м куб) доставлены для населения 120 кг продуктов питания (с начала работ – 8628 кг) и 750 л питьевой воды (с начала работ – 25315 л).

Всего к ликвидации последствий непогоды привлекалось 774 человека и 291 единиц техники.

Напомним, из-за резкого ухудшения погоды и паводка на Прикарпатье и Буковине введены чрезвычайные меры безопасности.   

Произошло значительное подтопление более нескольких сотен домов, пострадали дороги. Погибли трое людей.

По прогнозам Укргидрометцентра паводковая ситуация в западном регионе должна стабилизироваться до конца этой недели.

В результате стихии в Ивано-Франковской области разрушены 110 км автодорог, 90 мостов и 1850 м береговых укреплений, повреждены 427,5 км дорог и 130 мостов.

Кабмин выделил 672 млн грн на первоочередные шаги по ликвидации последствий наводнений.  
ForUm

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