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В Одессе власти закрыли пляж, возле которого в 2019 году потерпел крушение танкер «Делфи» (Delfi), сообщили в пресс-службе мэрии.

25 июня состоялось внеочередное заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что комиссия рассмотрела вопрос о дополнительных мерах безопасности на территории пляжа «Дельфин», возле которого находится указанный танкер-бункеровщик. По данным пресс-службы, комиссия приняла решение об ограничении доступа отдыхающих на пляж – в районе траверсов 10 и 10а. «Решение принято в связи с продолжающейся утечкой нефтепродуктов с танкера, а также, учитывая информацию Государственной экологической инспекции в Одесской области о превышении нормативов допустимых концентраций нефтепродуктов и загрязнении воды в районе траверсов 10 и 10а «Дельфина», - сообщили в мэрии.

Напомним, 21 ноября на рейде одесского порта начал терпеть крушение небольшой танкер «Делфи» (IMO 8866266) под флагом Молдовы. Люди на борту эвакуироваться отказались. Танкер выбросило на пляж, где из него начал вытекать мазут.

Днем 22 ноября спасатели эвакуировали троих членов экипажа танкера.

Возле судна установили более 300 метров сорбирующих бонов. По данным экологов, в первые дни уровень загрязнения был превышен в 150 раз.

23 июня на поверхности морской воды возле одесских пляжей «Отрада» и «Дельфин» появились маслянистые пятна, подтверждающие новую утечку нефтепродуктов из подтопленного танкера Delfi.
ForUm

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