также в разделеОбщество
Шмыгаль: Транспорт запустят на третьем этапе ослабления карантина 11
Командующий Нацгвардией вылечился от COVID-19 10
Долгачев: СБУ месяц вела себя как «Великий немой», а прокомментировала скандал с биолабораториями только после Госдепа США 36
Националисты планируют уничтожить музей, открытый «Оппозиционной платформой – За жизнь» в День Победы 32
Дело «пленок Лероса» передали уже в третье ведомство 19
Прокуратура использует интервью Поклонской Гордону в деле против нее 433
Суд приступает к делу Онищенко по сути 16
В Украине – рекорд по выздоровевшим от COVID-19 41
Мининфраструктуры работает над запуском пассажирского транспорта 18
Нардепы просят СБУ и ОГП проверить заявления Кивы 47
12 мая. Картина дня 54
«Книжный Арсенал» в этом году не состоится 17
Одесса надеется на 4-5 миллионов туристов в этом году 17
Еще одному беркутовцу сообщили о подозрении по делу о разгоне Майдана 14
Полиция расследует утечку персональных данных в анонимном Telegram-канале 26
В Полтаве оштрафовали мужчину, который бросил монеты в лицо кассирше 134
Завтра в Украине сухо, возможны заморозки 20
В Кривом Роге врач выписал из больницы 15 больных COVID-19 44

Верховный Суд Украины отменил постановление Шестого апелляционного административного суда, которое блокировало завершение концессионного конкурса в морском порту Херсона.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

«Решение окончательное и обжалованию не подлежит. Планируем в ближайшие сроки провести переговоры с победителем, чтобы заключить концессионные договоры портов Херсон и Ольвия в один день», - написал он в Facebook.

Министр добавил, что продолжается работа над другими проектами концессий и государственного частного партнерства во всех инфраструктурных отраслях.  

Напомним, в сентябре 2019 года Министерство инфраструктуры Украины объявило конкурсы по передаче в концессию морских портов «Ольвия» и «Херсон», а 1 октября начался прием заявок претендентов. Заинтересованность в концессионных проектах проявили 46 украинских и иностранных компаний.

20 января стало известно, что в конкурсе на концессию имущественного комплекса Херсонского морского торгового порта победила компания Рисойл-Херсон, а 24 января - что победителем концессионного конкурса в порту «Ольвия» стала компания QTerminals из Катара.

3 февраля шестой апелляционный админсуд Киева приостановил действие приказа об утверждении результатов концессионного конкурса и определении победителя конкурса на концессию «Херсонский морской торговый порт» (ХМТП). 

Позже Министерство инфраструктуры через суд добилось отмены приостановления концессии.

АМКУ дал разрешение на концессию.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги