Верховный Суд Украины отменил постановление Шестого апелляционного административного суда, которое блокировало завершение концессионного конкурса в морском порту Херсона.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
«Решение окончательное и обжалованию не подлежит. Планируем в ближайшие сроки провести переговоры с победителем, чтобы заключить концессионные договоры портов Херсон и Ольвия в один день», - написал он в Facebook.
Министр добавил, что продолжается работа над другими проектами концессий и государственного частного партнерства во всех инфраструктурных отраслях.
Напомним, в сентябре 2019 года Министерство инфраструктуры Украины объявило конкурсы по передаче в концессию морских портов «Ольвия» и «Херсон», а 1 октября начался прием заявок претендентов. Заинтересованность в концессионных проектах проявили 46 украинских и иностранных компаний.
20 января стало известно, что в конкурсе на концессию имущественного комплекса Херсонского морского торгового порта победила компания Рисойл-Херсон, а 24 января - что победителем концессионного конкурса в порту «Ольвия» стала компания QTerminals из Катара.
3 февраля шестой апелляционный админсуд Киева приостановил действие приказа об утверждении результатов концессионного конкурса и определении победителя конкурса на концессию «Херсонский морской торговый порт» (ХМТП).
Позже Министерство инфраструктуры через суд добилось отмены приостановления концессии.
АМКУ дал разрешение на концессию.
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