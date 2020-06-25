Сотрудники правоохранительных органов провели 36 обысков в десяти регионах в ходе спецоперации «Дата», целью которой было расследовать утечку и распространение персональных данных граждан из государственных и частных баз данных.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента киберполиции Нацполиции Сергей Кропива, передает Укринформ.

«За время проведения спецоперации мы возбудили 34 уголовных производства, а в течение десяти дней ее реализации провели 36 обысков. В результате установили и подтвердили преступную деятельность 25 человек. Восьми лицам было сообщено о подозрении, одного человека задержали», - сказал он.

Кропива уточнил, что спецоперацию под условным названием «Дата» провел Департамент киберполиции совместно со Службой безопасности.

Как рассказал чиновник, злоумышленники похитили базы данных компаний, занимающихся страхованием, предоставлением логистических услуг, а также базы государственных и частных банков. Кроме того, похищена информация о лицах, имевших доступ к государственным реестрам и базам данных государственных органов. Хакеры также достали базы данных водителей службы перевозок.

«Большую долю данных баз составлял частный сектор, а также информация о владельцах почтовых адресов и другой информации, которая может идентифицировать личность», - проинформировал Кропива.

Он уточнил, что за отдельную информацию хакеры требовали от тысячи гривен, а за целую базу данных - тысячу долларов.

Напомним, Национальная полиция провела оперативные следственные действия в рамках производства об утечке персональных данных, но фактов кибератак на систему «Дия» не обнаружила.

Ранее Минцифры сообщило, что в интернете появилось несколько телеграмм-каналов, распространяющих персональные данные граждан. В сети появилась информация о данных 26 млн водительских удостоверений. В министерстве заявили, что утечка не связана с приложением «Дия».

В МВД сообщили, что незаконно обнародованные персональные данные являются компиляцией из информационных баз различных государственных ведомств и неправительственных организаций за разные годы, и уверяют, что заблокировали ресурс, который их распространял.

Полиция начала расследование по факту распространения персональной информации граждан на одном из анонимных Телеграмм-каналов. При этом работа ресурса, который противоправно распространял персональные данные граждан, была заблокирована.

В свою очередь следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту утечки информации, которая содержит персональные данные граждан Украины. По предварительной информации ГБР, к утечке персональных данных могут быть причастны должностные лица Главного сервисного центра МВД Украины и Государственной миграционной службы.