также в разделеСтолица
Каждый 5-й выпускник в Киеве не будет сдавать ВНО 13
COVID-19: Кличко рассказал о наполненности киевских больниц 19
В Киеве разрешили работу театров, кинотеатров и бассейнов 26
В Киеве – тоже антирекорд по заболеванию COVID-19 22
Замглавы «Плесо» подозревают в хищении 800 тысяч на расчистке ручья в Киеве 13
Кличко обсудил с ветеранами вопрос льготного проезда в транспорте 18
Ресторанам и кафе Киева разрешили принимать гостей в залах 23
СБУ задержала в Киеве группу пророссийских пропагандистов 38
При взрыве дома в Киеве погибли сотрудники Укрзализныци 34
Нардеп: Бывший заместитель Кличко строит элитный жилкомплекс возле Троещинского моста 46
ГосЧС: Под завалами дома на Позняках погибших больше нет 59
В Киеве зафиксирован 61 новый случай коронавируса 28
Жители разрушенного дома на Позняках перед взрывом слышали запах газа 19
Обнародовано видео момента взрыва дома на Позняках 54
Число жертв взрыва в доме на Позняках возросло 72
Зеленского призвали запретить дистанционное образование 70
ТРЦ, кафе и рестораны в Киеве обязали проводить ИФА-тесты сотрудникам 19
Кличко приоткрыл занавес сотрудничества с партией мэров 17

Городские власти предоставят материальную помощь пострадавшим жителям дома на Позняках, где произошел взрыв. Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

«Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о выделении средств и оказания материальной помощи пострадавшим жителям дома на Позняках, где произошел взрыв. Все пострадавшие семьи получат по 50 тысяч гривен. Тем, кто получил тяжелые травмы, выделят по 80 тысяч. Жителям с повреждениями средней тяжести выплатим по 70 тыс. гривен. Те же, у кого легкие травмы, получат по 60 тыс. А люди, которые потеряли близких, получат по 100 тысяч гривен за каждого погибшего. Я подписал соответствующее распоряжение, и в ближайшее время люди получат эти средства», - сказал Кличко.

Что касается нового жилья для всех пострадавших, мэр напомнил, что предложил премьер-министру вариант, как можно помочь людям – половину средств на жилье для них может предоставить город, а половину – правительство.

«Киев готов выделить из резервного фонда 30 млн гривен для решения жилищной проблемы людей, в доме которых произошел взрыв. Речь идет либо о предоставлении денежной компенсации по рыночной стоимости жилья или о приобретении и передаче квартир», - подчеркнул Кличко.

Напомним, в воскресенье, 21 июня, в одном из многоквартирных домов на проспекте Григоренко в Киеве прогремел мощный взрыв. Известно о трех погибших.

В Министерстве внутренних дел рассматривают две версии взрыва в девятиэтажном доме в Киеве. В первой предполагается, что взрыв произошел из-за взрывчатки.

По данным МВД, в результате взрыва разрушены 16 квартир с 9 по 4 этаж.

Из-под завалов были извлечены тела 5 человек.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1676 грн.
13
Теги