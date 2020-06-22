Власти столицы готовы выделить из резервного фонда города 30 млн гривен для решения жилищной проблемы людей, в доме которых произошел взрыв. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

«Я сегодня утром был на совещании у премьер-министра и предложил вариант, как мы можем помочь пострадавшим жителям. – Половину средств на жилье для них может предоставить город. А половину – выделить правительство. Киев готов выделить из резервного фонда 30 млн гривен для решения жилищной проблемы людей, в доме которых произошел взрыв. Премьер пообещал рассмотреть возможность помощи от государства», - сказал Кличко.

«Также сообщу, что город на этой неделе окажет материальную помощь пострадавшим жителям и помощь родственникам погибших, - сказал мэр. - Я благодарен и киевлянам, которые откликнулись и пришли на место происшествия с готовностью помочь пострадавшим», - подчеркнул Кличко.

Мэр выразил соболезнования семьям и близким погибших в результате взрыва в доме на Позняках.

Напомним, в воскресенье, 21 июня, в одном из многоквартирных домов на проспекте Григоренко в Киеве прогремел мощный взрыв. Известно о трех погибших.

В Министерстве внутренних дел рассматривают две версии взрыва в девятиэтажном доме в Киеве, который произошел утром в воскресенье, 21 июня. В первой предполагается, что взрыв произошел из-за взрывчатки.