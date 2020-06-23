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Под завалами разрушенного от взрыва дома на столичных Позняках погибших больше нет, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям..

Отмечается, что по состоянию на 11:00 23 июня к проведению работ привлечено 223 человека и 44 ед. техники, из них от ГосЧС 103 человека и 21 ед.

«Всего подразделениями ГосЧС извлечены из-под завалов тела пяти погибших. По оперативной информации, под завалами погибших больше нет», – сказано в сообщении.

Напомним, в воскресенье, 21 июня, в одном из многоквартирных домов на проспекте Григоренко в Киеве прогремел мощный взрыв. Известно о трех погибших.

В Министерстве внутренних дел рассматривают две версии взрыва в девятиэтажном доме в Киеве. В первой предполагается, что взрыв произошел из-за взрывчатки.

По данным МВД, в результате взрыва разрушены 16 квартир с 9 по 4 этаж.

Из-под завалов были извлечены тела 5 человек.

 
ForUm

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