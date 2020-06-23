Наши дома будут взрываться, пока не восстановим систему контроля, не обновим сети и не усилим ответственность коммунальщиков и потребителей

Экспертная комиссия выясняет причины очередного «газового ЧП» в Украине. На этот раз - на улице Крушельницкой в ​​одном из спальных районов Киева, где в результате взрыва погибли по меньшей мере три человека, а также повреждены и полностью разрушено более полусотни квартир. К сожалению, чрезвычайные происшествия, связанные с использованием бытового газа (баллонного и сетевого) происходят довольно часто и иногда - с довольно тяжелыми последствиями. К примеру, 13 октября 2007 года в 10-этажном доме по улице Мандрыковской в ​​Днепропетровске погибли 23 человека, 20 были ранены. По данным следствия, авария произошла из-за неисправности газораспределительного пункта. В следующем, 2008 году, «встряхнуло» многоквартирный дом в Евпатории - 24 декабря там погибли 27 человек. Взрыв произошел из-за разгерметизации газового баллона.

Об этих и других авариях – в инфографике Укринформа. Мы же попробуем обобщить обстоятельства, которые обычно приводят к подобным инцидентам. А главное - выводы и советы экспертов: как предотвратить трагедии в будущем?

«Штатные» причины возникновения «газовых ЧП»

Сейчас для газоснабжения в Украине используют 309 тысяч километров распределительных сетей (ГРС). Срок эксплуатации более 18,5 тысяч километров уже истек. У части из них - еще 10-15 лет назад. При этом, по оценкам экспертов, по меньшей мере 15 тысяч километров ГРС - в аварийном состоянии. Требуют замены или капитального ремонта от 4 до 5,5 тысяч газораспределительных и газорегуляторных пунктов (это примерно 6-8% их общего количества). Отсюда - и главный вывод о причинах газовых аварий.

1. Износ сетей и оборудования.

«Сейчас, к сожалению, есть все основания говорить, что связанных с утечкой газа аварий в ближайшем будущем не избежать, - говорит в комментарии Укринформу шефредактор журнала «Промышленная безопасность» Адриан Галач. - В Украине одна из старейших в мире газовых сетей. Недавно отмечали 100-летие газовой службы. А во Львове, например, сети более 160 лет! Такой «солидный» возраст требует надлежащего технического обслуживания - как минимум диагностики, чтобы убедиться, что газопроводы и оборудование работают как следует. К сожалению, этого почти никто не делает».

2. Отсутствие сведений о состоянии сетей и данных об их владельцах.

По заключению экспертов, отрасль уже давно требует комплексного аудита. Ведь во многих случаях даже неизвестно, когда ГРС были введены в эксплуатацию, кто и как обслуживал их раньше. Дополнительные вопросы: кто обслуживает их сейчас и безопасна ли эксплуатация этих сетей и оборудования?

Нужно также четко урегулировать вопрос собственности. Ведь сейчас по принадлежности многих сетей продолжаются споры. А значит, продолжается и процесс «перебрасывания ответственности». Понятно, что никаких средств в содержание таких «спорных» объектов никто не вкладывает.

Также необходим учет всех случаев несанкционированного вмешательства граждан и бизнеса в систему газоснабжения. Иногда речь идет о незаконных присоединения к сети. В большинстве же случаев - о самовольном подключении газового оборудования. К примеру, люди часто по своему усмотрению меняют при ремонтах место установки газовой плиты или колонки.

3. «Размытость» ответственности.

Адриан Галач называет это одним из недостатков «современного хозяйствования» то, что согласно законодательству, ответственность поставщика «голубого топлива» заканчивается в точке введения газовой трубы в дом. Остальное - сфера ответственности владельца домовладения, жилищно-эксплуатационной организации, управляющей компании или ОСМД (в зависимости от формы собственности). При таких обстоятельствах довольно часто срабатывает принцип «младенца и семи нянек». И хотя все вроде бы знают, что ни при каких обстоятельствах нельзя забывать о правилах пользования газовым оборудованием, запрещено устанавливать и проверять его самостоятельно, надо регулярно приглашать специалистов для профилактики - имеем то, что имеем. В сельской местности с профилактическими работами вроде лучше. В городах же «нога газовщика» десятилетиями не ступает не только на кухню, но иногда даже в подъезды жилых домов. Иногда (намек на подозрение, что к трагедии в столице могли привести ошибки монтеров при изъятии газового оборудования для проверки) и самим ремонтникам нужен дополнительный контроль. Одна из причин: из-за низких зарплат многие из опытных специалистов перешли работать в другое место или и уехали на заработки за границу.

4. Отсутствие сигнализации и системы информирования населения.

«В наших домах практически повсеместно отсутствует сигнализация, которая способствовала выявлению утечек газа на ранних стадиях, - констатировал в эфире телеканала» Украина 24 «эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко. - Газоанализаторы, которые хотя и устанавливали в относительно новых домах, в большинстве случаев даже не подсоединяли к сетям. Но наладить такую ​​систему предотвращения аварий при нынешних технических возможностей не так дорого... «. «И даже системы информирования граждан о действиях в случае возникновения подозрения по» газовому опасности «нет», - добавил эксперт.

На отсутствие информационно-просветительской работы сетует и Адриан Галач: «Сейчас газовики очень хорошо заботятся об учете потребленного ресурса и оперативно рассылают платежки. Но забывают тщательно проверять оборудование и регулярно информировать людей о правилах пользования газовыми приборами. Зато было бы полезным вместе с этими платежами раздавать и соответствующие памятки, объяснять, какие опасности таит в себе такое «благо цивилизации» как бытовой газ «.

5. Чрезмерная монополизация отрасли.

Отдельные темы, по словам Олега Голубенко, - монополия компаний, эксплуатирующих и обслуживающих газовые сети в конкретных регионах и населенных пунктах, непрозрачность тарифов, отсутствие контроля за использованием средств, которые распределительные компании получают от потребителей. По мнению эксперта, в тарифе не заложены расходы на модернизацию и постепенную замену сетей (проблема усугубляется еще и неплатежами). А собственной инициативы и «добровольного» вложения своих средств от монополистов не дождешься. Зато демонополизация будет стимулировать конкуренцию за клиента не только благодаря снижению стоимости услуг, но и благодаря улучшению их качества.

И неспециалисту понятно: использование старых сетей - это дополнительные расходы газа и денег, которые идут на содержание системы в рабочем состоянии. Судите сами: в западных странах потери газа в сетях не превышают 1-2%, в Восточной Европе - 2,5%. В Украине же они достигают 6%. То есть, можем смело добавлять эти 6% к суммам в наших платежках. Ведь монополисты «по умолчанию» переводят убытки на потребителей. А главное - чем больше незамененные труб и немодренизованого газового оборудования, - тем выше уровень опасности для людей. Авария на Крушельницкой - очередное тому подтверждение.

6. “Недостаток внимания” к вентиляционным системам.

Еще одной причиной «газовых» взрывов Адриан Галач называет ликвидацию специализированных служб, занимавшихся проверками вентиляции. Неисправность приводит здесь не только к взрывам, но и к несчастным случаям, связанным с отравлениями угарным газом. Эти системы не только десятилетиями никто не проверяет и не чистит. Иногда при ремонтах владельцы квартир полностью закладывают вентиляционные отверстия. Мол, так красивее, и неприятные запахи от соседей в мою «крепость» не будут попадать ...

Система газоснабжения: пути минимизации рисков

Для того, чтобы полностью не потерять газораспределительную систему, повысить ее надежность, безопасность и гарантировать условия использования, соответствующие хотя бы средним европейским показателям, Украине нужно в течение не менее 5 лет вкладывать в замену и модернизацию сетей по 10-12 миллиардов гривень, - говорят эксперты . Найти такой ресурс, очевидно, будет сложно. Поэтому более реален «дешевый» вариант - реконструкция аварийных участков. Но и для этого нужно тратить по несколько миллиардов гривень ежегодно. И продлится такое «латание» также не менее 5 лет. Ведь, по данным специалистов, в наших городах и селах в среднем на каждые 100 метрах распределительных газопроводов есть «проблемные» участки. Поэтому даже такой «лоскутный» ремонт позволит «законсервировать» ситуацию с аварийностью сетей, остановить геометрический рост количества аварийных участков. Хотя значительных технологических потерь газа без комплексной модернизации не избежать...

Конечно, последние изменения, произошедшие на внутреннем газовом рынке, призваны изменить ситуацию к лучшему. Согласно Закону Украины «О рынке природного газа», в структуре регулируемого «газового» тарифа появилась так называемая «инвестиционная составляющая». Часть средств, которые получают операторы сетей, должна идти, среди прочего, и на замену физически устаревших труб и оборудования. Впрочем, монополисты жалуются: этих денег катастрофически не хватает. Причем, в ответ на вопрос: «что сделано для улучшения эксплуатационных характеристик созданного когда-то за счет налогоплательщиков ресурса, которым они вот уже несколько десятилетий даром пользуются?», - большинство владельцев «скромно» умалчивают. При таких условиях в стране назрел вопрос создания эффективного механизма правового воздействия на субъектов рынка природного газа как для налаживания мониторинга состояния сетей, так и для стимулирования капиталовложений в их использование и обновление. Такие попытки уже есть. В частности, по закону, каждый лицензиат газораспределительных сетей обязан разрабатывать и согласовывать с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), собственный инвестиционный план и придерживаться графика его реализации. Государство таким образом побуждает операторов постоянно вкладывать деньги в модернизацию, что в итоге должно повысить уровень нашей защищенности от аварий в газовом хозяйстве. Но большинство таких планов все еще остаются на бумаге.

А если заменить газ электричеством?

Так, может, лучше пойти другим путем? В соцсетях распространяются призывы отказываться от использования газа в быту и переходить на электрический обогрев помещений и приготовления пищи. Эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко к такой идее относится довольно скептически.

«Речь идет и об экономической целесообразности, и о технических возможностях и технологических проблемах. Газ - самый дешевый ресурс для обогрева. Удобный для приготовления пищи. Даже с точки зрения диверсификации энергоресурсов для бытовых нужд использование газа - нормальная европейская практика. Вопрос только в уровне безопасности», - говорит эксперт. Согласитесь, в повседневной жизни иметь альтернативу действительно удобно. К примеру, при отсутствии света в доме, все системы жизнедеятельности которого «завязаны» на электроснабжении, невозможно даже вскипятить чайник или подогреть молоко для младенца. Если же в доме есть газ, то сидеть без света намного «веселее».

К тому же, кто сказал, что с электрическими сетями у нас все в порядке? Эксперты также предупреждают, что без надлежащих капиталовложений в их обновления за несколько лет в этой области вообще возможен коллапс. И нынешние проблемы на рынке электроэнергии ой как катализируют эти деструктивные процессы! Кое-где линии электропередачи (пока локальные) уже не выдерживают нагрузки. Одно дело, когда речь идет о строительстве новых микрорайонов с подводом всех необходимых сетей достаточной мощности. А когда какую-нибудь «свечу» впихивают между «хрущевками» в микрорайонах, где проложенные в 1960-1970-е годы линии и так перегружены? Да еще и если представить, что вместо газовых плит в каждой из сотен квартир тех «хрущевок» установят электроплиты, даже самые современные из которых «едят» много энергии ...

Зато, комплексный подход к решению проблем газовой безопасности, по словам Олега Голубенко, все-таки возможен. Если семь раз мерить перед тем, как резать. То есть, в каждом случае тщательно просчитывать: в каких домах и при каких условиях можно отказаться от газоснабжения. В то же время эксперт напоминает и о массовом переходе владельцев многих квартир и целых домов малоэтажной застройки на автономное газовое отопление. И предупреждает: за 20-25 лет и у них могут начаться подобные газовые «траблы».

Вывод - сфера газоснабжения, как и любая другая сложная система жизнеобеспечения, - требует постоянного внимания и регулярных капиталовложений. Поэтому не нужно ждать, пока сеть износится полностью и, не дай Бог, придет беда. Один из вариантов «заинтересовать» операторов распределительных сетей, жилищно-эксплуатационных организаций, управляющих компаний и ОСМД - страхование ответственности поставщиков жилищно-коммунальных услуг. И как вариант - повсеместного страхования домохозяйствами своего жилья.