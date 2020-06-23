Камера видеонаблюдения зафиксировала момент взрыва газа в жилом доме на Позняках.

Видео опубликовано на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Взрыв зафиксировала камера наблюдения, находящаяся на парковке гипермаркета.

Напомним, в воскресенье, 21 июня, в одном из многоквартирных домов на проспекте Григоренко в Киеве прогремел мощный взрыв. Известно о трех погибших.

В Министерстве внутренних дел рассматривают две версии взрыва в девятиэтажном доме в Киеве. В первой предполагается, что взрыв произошел из-за взрывчатки.

По данным МВД, в результате взрыва разрушены 16 квартир с 9 по 4 этаж.

Из-под завалов были извлечены тела 5 человек.