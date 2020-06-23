Камера видеонаблюдения зафиксировала момент взрыва газа в жилом доме на Позняках.
Видео опубликовано на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
Взрыв зафиксировала камера наблюдения, находящаяся на парковке гипермаркета.
Напомним, в воскресенье, 21 июня, в одном из многоквартирных домов на проспекте Григоренко в Киеве прогремел мощный взрыв. Известно о трех погибших.
В Министерстве внутренних дел рассматривают две версии взрыва в девятиэтажном доме в Киеве. В первой предполагается, что взрыв произошел из-за взрывчатки.
По данным МВД, в результате взрыва разрушены 16 квартир с 9 по 4 этаж.
Из-под завалов были извлечены тела 5 человек.
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