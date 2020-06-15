Печерский районный суд Киева рассмотрит ходатайство Офиса генпрокурора об избрании меры пресечения экс-президенту Петру Порошенко 18 июня.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил пресс-секретарь суда Виталий Чергавый.

«Предварительно суд назначил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Петру Порошенко на 15:15 18 июня», - сказал он.

Как сообщал ForUm, следователи ГБР планировали ходатайствовать об избрании Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей по делу о назначении Семочко заместителем председателя Службы внешней разведки.

В бюро утверждают, что прокуроры Офиса генерального прокурора в здании ГБР сообщили о подозрении Порошенко.

В то же время адвокат экс-президента Илья Новиков заявил, что 10 июня допрос Порошенко по делу о перемещении через границу картин не состоялся. Зато ему пытались сообщить о подозрении в деле о назначении заместителем руководителя Службы внешней разведки Семочко. В то же время Порошенко не стал общаться с представителем ОГП и покинул здание ГБР.

Порошенко отметил, что не считает себя официально уведомленным о подозрении, поскольку это было сделано не в установленный законом способом, поскольку сообщать о подозрении народному депутату должен лично генпрокурор. Для этого он после допроса в ГБР прибыл в ОГП на встречу с генпрокурором Ириной Венедиктовой. Однако она, по его словам, не вручила уведомление о подозрении.