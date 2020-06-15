также в разделеОбщество
15 июня. Картина дня 21
Суд отправил Стерненко под круглосуточный домашний арест 20
На Житомирщине после масштабных пожаров начали восстанавливать лес 14
ГБР вернет воинской части украденный в 2015 году БТР 13
Укрзализныця открыла продажу билетов на четыре поезда в туристические регионы 13
После скандального сюжета «1+1» Филатов предложил создать в Днипре тупик Коломойского 14
Минобразования: Отмена ВНО недопустима 9
Дело Шеремета: Рассмотрение апелляции на арест Антоненко снова отложили 11
COVID-19: Минздрав обнародовал список стран из «красной зоны» 36
Министр: Реальный прожиточный минимум составляет 4,2-4,3 тысячи гривен 13
Полиция связывает «вандализм» на Закарпатье с непогодой 13
ВАКС вынес первый приговор с тюремным сроком 108
Из-за незаконной добычи гранита экс-чиновниками Укрзализныци госбюджет потерял 850 миллионов 34
Пункты пропуска с Крымом возобновили работу 32
Арестован второй фигурант дела о взятке для НАБУ и САП 32
ГПСУ: Оккупанты снова заблокировали пропуск граждан через КПВВ 592
Украина возобновила международное авиасообщение 32
Блогер: Зеленский и «Квартал-95» много лет работали на Медведчука, раз он совладелец «1+1» 38

Печерский районный суд Киева рассмотрит ходатайство Офиса генпрокурора об избрании меры пресечения экс-президенту Петру Порошенко 18 июня.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил пресс-секретарь суда Виталий Чергавый.

«Предварительно суд назначил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Петру Порошенко на 15:15 18 июня», - сказал он.

Как сообщал ForUm, следователи ГБР планировали ходатайствовать об избрании Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей по делу о назначении Семочко заместителем председателя Службы внешней разведки.

В бюро утверждают, что прокуроры Офиса генерального прокурора в здании ГБР сообщили о подозрении Порошенко.

В то же время адвокат экс-президента Илья Новиков заявил, что 10 июня допрос Порошенко по делу о перемещении через границу картин не состоялся. Зато ему пытались сообщить о подозрении в деле о назначении заместителем руководителя Службы внешней разведки Семочко. В то же время Порошенко не стал общаться с представителем ОГП и покинул здание ГБР.

Порошенко отметил, что не считает себя официально уведомленным о подозрении, поскольку это было сделано не в установленный законом способом, поскольку сообщать о подозрении народному депутату должен лично генпрокурор. Для этого он после допроса в ГБР прибыл в ОГП на встречу с генпрокурором Ириной Венедиктовой. Однако она, по его словам, не вручила уведомление о подозрении.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

32
Теги