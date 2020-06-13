Украина переживает первую волну коронавируса, убежден главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Об этом, в пятницу, 12 июня, он сказал в эфире телеканала Украина 24.

«Мы будем оценивать динамику. Как правило, надо подождать семь дней, чтобы увидеть рост и инкубационный период. Мы говорим о 14 днях. Но 80% всех случаев болезни возникает на 5-7 день после контакта», - отметил Ляшко.

Также, по его словам, в Украине пока не фиксируют пикового роста заболевания.

«Мы смотрим динамику. Сегодня мы не видим пикового роста. Мы не будем говорить о второй волне, поскольку у нас еще первая не закончилась», - сказал Ляшко.

Напомним, у супруги президента Владимира Зеленского Елены лабораторно подтвердили коронавирус.