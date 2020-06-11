Прокуратура закрыла производство против мужчины, который вероятно напал на экс-лидера одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко и погиб от ранений, нанесенных активистом. Об этом заявил адвокат Станислав Свириденко, сообщает «Украинская правда».

Производство отношении Кузнецова закрыто в связи с его смертью.

Такое решение было принято 10 июня.

Ему, а также второму вероятному напавшему, ранее объявили подозрение в хулиганстве.

Защита погибшего узнала об этом 10 июня во время заседания суда, в котором она обжалует подозрение для Кузнецова.

Адвокат говорит, что защита Кузнецова будет оспаривать и постановление о закрытии дела, так как их не устраивает формулировка – «в связи со смертью».

Позже заместитель генпрокурора Алексей Симоненко подтвердил информацию о закрытии производства.

Адвокат Сергея Стерненко заявил, что не видел постановления о прекращении производства, и не стал комментировать информацию об этом.

Напомним, 7 июня Стерненко сообщил, что его вызвали на допрос в Службу безопасности Украины для вручения подозрения на 9 июня. Однако в СБУ подозрение ему в тот день не вручили.

25 мая 2018 года в Одессе двое мужчин напали на Стерненко, когда он вечером возвращался домой со своей девушкой. Активист получил порез на руке и множественные удары по голове, однако ранил нападавших, один из которых в результате скончался.