Общественный активист из Одессы Сергей Стерненко прибыл на допрос в СБУ, сообщает УНИАН.

Ему должны сообщить о подозрении в незаконном обращении с оружием и убийстве мужчины, который напал на него – Ивана Кузнецова.

Стерненко отметил, что сейчас ждет в здании СБУ адвокатов.

Напомним, 7 июня Стерненко сообщил, что его вызвали на допрос в Службу безопасности Украины для вручения подозрения на 9 июня. Однако в СБУ подозрение ему в тот день не вручили.

25 мая 2018 года в Одессе двое мужчин напали на Стерненко, когда он вечером возвращался домой со своей девушкой. Активист получил порез на руке и множественные удары по голове, однако ранил нападавших, один из которых в результате скончался.

Адвокат Станислав Свириденко заявил, что прокуратура закрыла производство против мужчины, который вероятно напал Стерненко и погиб от ранений, нанесенных активистом.