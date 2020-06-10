Президент Зеленський вніс до парламенту законопроєкт «про народовладдя через всеукраїнський референдум».
Це – давня обіцянка Володимира Зеленського. Він казав, що проєкт «про народовладдя» стане однією з перших його ініціатив як лідера держави.
Для його підготовки команді президента знадобилося більше року.
Референдум
Законопроєкт має майже 160 сторінок. Він присвячений процедурі всеукраїнського референдуму.
Документ готували в Офісі президента. Під пояснювальною запискою стоїть підпис його керівника Андрія Єрмака.
Ініціативу пояснюють тим, що старий закон "Про всеукраїнський референдум" у 2012 році визнали неконституційним. Тому в законодавстві виникла прогалина щодо організації референдумів.
У новому законопроєкті описані процедури призначення референдумів, їхньої організації, фінансування, створення списків виборців, агітації, встановлення результатів референдуму та можливості їхнього оскарження.
Всеукраїнські референдуми у Зеленського пропонують проводити з чотирьох причин:
зміни до І, ІІІ і XIII розділів Конституції (це розділи про головні положення Основного закону, вибори та порядок конституційних змін);
питання загальнодержавного значення;
зміни території України;
скасування певних законів чи їхніх окремих норм.
На референдум можна буде виносити одне питання, яке передбачає чітку відповідь: «так» чи «ні».
Е-голосування
«Ключовою новацією» проєкту в Офісі президента називають можливість проведення електронного голосування під час референдумів.
«Найскладніше тут технічно забезпечити захист персональних даних виборців й уберегти системи для електронних голосувань від несанкціонованих втручань», - кажуть автори ініціативи.
Ці процедури хочуть врегулювати законом. Крім того, для е-голосування в Офісі президента хочуть створити спеціальну «автоматизовану інформаційно-аналітичну систему».
Хто призначатиме
Референдум щодо змін до згаданих розділів Конституції, відповідно до законопроєкту, призначає президент, а щодо зміни території - Верховна Рада.
Окрім того, лідер держави проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою.
Для цього потрібні три мільйони підписів громадян з двох-третин адміністративно-територіальних одиниць України (мінімум по 100 тис. підписів у кожній такій одиниці).
Збиратиме підписи ініціативна група, для утворення якої потрібно мінімум 300 громадян.
Коли саме проєкт Зеленського «про народовладдя через всеукраїнський референдум» винесуть на голосування, наразі невідомо.
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