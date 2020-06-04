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Институт внешнеполитических исследований назвал «хакерской атакой» опубликованное на ресурсе сообщение об исследовании   по изучению общественного мнения украинцев о присоединении Украинской и Русинской Греко-Католических Церквей к ПЦУ и выделению на него ЕС гранта в размере 145 тыс евро.

Фото: «Прямий»

Об этом сообщил сайт Института.

«Сообщаем Вам, что наш сайт подвергся хакерской атаке и 03.06.2020 была опубликована фейковая информация о так называемом исследовании: «Изучение общественного мнения граждан и обеспечения наиболее эффективных путей присоединения Украинской и Русинской греко-католических церквей к Православной Церкви Украины».

Новость была удалена из сайта.

Данный проект вызвал неоднозначные реакции украинской общественности.

Политический обозреватель Юрий Молчанов назвал объединение Церквей, которое готовится в Украине светской организацией, частью религиозного эксперимента, контролируемого Западом.
ForUm

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