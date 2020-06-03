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Институт внешнеполитических исследований Украины начинает масштабное исследование по изучению общественного мнения о присоединении Украинской и Русинской Греко-Католических Церквей к Православной Церкви Украины.

Фото: m.day.kyiv.ua

Исследование проводится при поддержке Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций и Вселенского Патриархата с целью дальнейшего объединения ПЦУ и УГКЦ, сообщается на официальном сайте Института.

На это исследование за счет средств ЕС выделено 145 тыс. евро для программы международной платформы Global Exchange on Religion in Society. 

«Выделение гранта предусматривает проведение в течение 2020 - 2021 лет комплексного исследования и создание дорожной карты объединения украинских Церквей разных конфессий с последующим использованием украинского опыта для экуменического воссоединения и возвращения Православных и Греко-Католических Церквей византийского обряда в лоно Вселенского Патриархата». 

Целью данного проекта является «достижение взаимопонимания иерархов и паствы в процессе экуменического объединения ПЦУ, УГКЦ и РГКЦ, в том числе - добровольной передачи приходов и имущества под контроль Поместной Церкви Украины для христианского единения».

Кроме создания «дорожной карты» в рамках проекта планируется разработать изменения в украинском и европейском законодательстве «для обеспечения норм и правил процесса передачи государственной недвижимости во временное или постоянное владение Церквям и религиозным организациям и (или) передачи государственной недвижимости от одной церкви к другой, в том числе - Церквям зарубежной юрисдикции».

В обосновании данного проекта авторы заявляют о «гибрессии», то есть – гибридной агрессии  Москвы, которой противостоять «может только сильная единая Поместная Церковь». При этом тут же сообщается, что в дальнейшем опыт объединения Церквей с добровольной передачей имущества на территории Украины будет использован на территории и других стран. 

«Вернуть в лоно» Вселенского Патриархата планируется Греко-Католические Церкви Украины, Албании, Беларуси, Греции, Македонии, Болгарии, а также других государств, отмечается в пояснении к проекту. 
ForUm

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