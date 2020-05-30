Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина».

«Лица, которые позволили себе организовать этих молодых людей, «титушок», они нам понятны, и им будут объявлены подозрения», — сказал он, не называя фамилий «в интересах следствия».

По словам Геращенко, участники перестрелки из Винницкой должны были получить вознаграждение за участие в противостоянии в Броварах в размере 800 грн за сутки.

«Скорее всего, не было в планах применять оружие, но как всегда бывает в спектаклях, оружие, висит на стене, выстреливает. За все это придется отвечать и организаторам, и исполнителям», — добавил замглавы МВД.

Напомним, 29 мая в Броварах Киевской области произошла перестрелка с участием около 100 человек.

Полиция возбудила 4 уголовных дела. А президент Владимир Зеленский вызвал главу МВД Арсена Авакова «на ковер».

Напомним, сегодня утром, около 07:15, в Броварах произошла стрельба. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

В схватке участвовали около ста человек. Один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы, другая группа на трех микроавтобусах прибыла из столицы.

Трое участников конфликта получили ранения из травматического оружия.

Полиция Киевской области ввела план-перехват из-за перестрелки.

Задержан уже 21 участник вооруженного конфликта в Броварах. 11 – в Броварах, 5 - на Житомирщине и 5 - на Виннитчине.

Мэр Броваров Игорь Сапожко заявляет, что конфликт связан с недопониманием между местными властями и КОГА, которое возникло в результате распределения маршрутов транспорта.

После случившегося руководителя винницкой полиции Юрия Педоса отстранили от исполнения обязанностей.