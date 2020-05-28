Вчера, 27 мая, впервые мощность работающих угольных электростанций в Украине превысила выработку на атомных станциях. Об этом на своей станице в Facebook сообщил народный депутат, глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.



«Историческое событие произошло вчера вечером. Мощность угольных ТЭС превысила работающую мощность атомных электростанций (АЭС). Вчера в 22:17 работающая мощность угольных ТЭС составила 7243 МВт, а работающая мощность АЭС составила 6663 МВт. Это стало следствием того, что накануне Министерство энергетики заставило Энергоатом еще уменьшить работу своих блоков, хотя имеющаяся мощность, которая может работать, составляет 9490 МВт», – написал он.

По словам нардепа, таким образом ограничение Энергоатома составило 2827 МВт - это мощность всей Ривнеськои АЭС, или на 41% больше мощности Хмельницкой АЭС. Всего в ограничениях сейчас 9 блоков - на всех АЭС.

«Посмотрев на график, любой поймет, что ограничения Энергоатома не связаны со снижением потребления. А связано с тем, что выработку отдали угольным ТЭС. Простыми словами. Ограничивается государственный Энергоатом, владельцамми которого являетесь вы все, как граждане Украины. А увеличивается генерация угольных ТЭС, 70% которых принадлежит компании ДТЭК Р. Ахметова. И такое перераспределение рынка происходит не потому, что Энергоатом проиграл конкуренцию, а потому, что нашлись чиновники, которые решили вручную перераспределить рынок в пользу частных (дорогих) структур», – подчеркнул Герус.

«Это как в футболе, «какая-то команда» не может выиграть у своего соперника, поэтому покупает судью. Арбитр удаляет двух игроков команды-соперника и тогда «какая-то команда» выигрывает кубок. Ничего общего с честной конкуренцией это не имеет. Я со своей стороны буду отстаивать честную конкуренцию всеми возможными способами. Очень не хочется, чтобы через год кто-то снова был в бегах и через Фейсбук писал о политических преследованиях, лучше поучиться на ошибках других», – подчеркнул нардеп.

Напомним, 26 мая государственные ограничения на выработку атомной энергии достигли исторического минимума – 6630 МВт с 9490 имеющихся.

Согласно новому прогнозному энергетическому балансу на 2020 год, который был утвержден Министерством энергетики и окружающей среды 28 апреля, выработка электроэнергии госкомпании НАЭК «Энергоатом» сокращается до половины существующей мощности.

Минэнерго предложило излишки атомной электроэнергии направить на майнинг криптовалют.