Укрзализныця открыла продажу билетов на 5 скоростных поездов Интерсити +, которые отправятся в рейсы с 1 июня.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе компании.

Продажа билетов открыта на поезда №721/722 Киев-Харьков, №726/725 Киев-Харьков, №763/764 Киев-Одесса, №711/712 Киев-Константиновка, №740/739 Киев-Кривой Рог.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №392 продажа билетов открыта на 50% мест в указанных поездах. Билеты теперь можно приобрести только онлайн.

Продажа билетов через железнодорожные кассы будет возобновлена с 27 мая 2020 года.

Пассажиры будут допускаться в поезда исключительно в защитных масках. Измерение температуры тела будет осуществляться во время проверки билетов.

Кроме того, будет обеспечена санитарная обработка вагонов до и после каждого рейса поезда, стюарды будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Сейчас мобильное приложение не будет работать, УЗ просит пользоваться веб-версией системы продажи проездных документов.