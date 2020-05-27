С 1 июня Укрзализныця начнет продажу железнодорожных билетов за 90 дней до даты отправления. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

«По нашей инициативе с 1 июня можно приобрести билеты сразу за 90 дней до даты отправления, а не за 45-60, как было раньше. Так Укрзализныця сможет более гибко реагировать на спрос и заранее назначать поезда на более популярные даты и направления, а для пассажиров это дополнительное удобство и возможность эффективнее планировать свои поездки», – написал он.

При этом Криклий отметил, что, когда и какие рейсы могут открыться, определяют областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. Они формируют соответствующее решение о возможности ослабления карантина и восстановления сообщения.

«Надлежащие нормы безопасности остаются в приоритете. Это масочный режим, температурный скрининг работников и пассажиров, дезинфекция вагонов до и после каждого рейса», – заявил он.

Как сообщалось, Укрзализныця 26 мая начала постепенное возобновление движения пассажирских поездов и открыла продажу билетов на 5 скоростных поездов Интерсити+, которые отправятся в рейсы с 1 июня. Продажа билетов был открыт на поезда №721/722 Киев-Харьков, №726/725 Киев-Харьков, №763/764 Киев-Одесса, №711/712 Киев-Константиновка, №740/739 Киев-Кривой Рог.

27 мая открыта продажа билетов еще на 9 поездов дальнего следования, которые отправятся в рейсы с 1 июня.

Также 27 мая возобновили работу железнодорожных билетных касс на вокзалах.