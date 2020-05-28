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Укрзализныця технически готова запустить по меньшей мере 42 пассажирских поезда с 1 июня, но решение о возможности открытия рейсов принимают областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности. Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

«Когда и какие рейсы могут открыться, определяют областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Они формируют соответствующее решение о возможности послабления по карантину и восстановление сообщения», - написал он.

Криклий подчеркнул, что на сегодня есть решения областных комиссий по восстановлению сообщения в Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесской, Полтавской и Черкасской областях. «Областные комиссии Черновицкой и Закарпатской областей не разрешили возобновление движения. Областные комиссии Тернопольской и Хмельницкой областей позволили запустить только пригородное сообщение. Другие регионы примут решение дополнительно в течение 28-30 мая», - сообщил он.

Министр добавил, что с 1 июня продажа проездных документов может осуществляться сразу за 90 дней до даты отправления, а не за 45-60, как было раньше.

Как сообщалось, Укрзализныця 26 мая начала постепенное возобновление движения пассажирских поездов и открыла продажу билетов на 5 скоростных поездов Интерсити+, которые отправятся в рейсы с 1 июня. Продажа билетов был открыт на поезда №721/722 Киев-Харьков, №726/725 Киев-Харьков, №763/764 Киев-Одесса, №711/712 Киев-Константиновка, №740/739 Киев-Кривой Рог.

27 мая открыта продажа билетов еще на 9 поездов дальнего следования, которые отправятся в рейсы с 1 июня. Позже открыли продажу билетов еще на 12 поездов.

Также 27 мая возобновили работу железнодорожных билетных касс на вокзалах.

С 1 июня Укрзализныця начнет продажу железнодорожных билетов за 90 дней до даты отправления. 
ForUm

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