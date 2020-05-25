Платежки за электроэнергию для населения планируют разделить на поставку и транспортировку.

Об этом в интервью «Бизнес.Цензору» заявил глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк.

«Для промышленных потребителей такое разделение уже существует. В дальнейшем это ждет все сферы энергетики. Так работает энергетика во всех странах. Потому что транспортировка – это природная монополия, а поставка – это конкурентный рынок, и эти услуги должны предоставлять разные компании», - отметил он.

Напомним, Украинцы с января 2020 года получают отдельную платежку с начислениями за доставку газа газораспределительными компаниями.