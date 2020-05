Посол Украины в США Владимир Ельченко отреагировал на конференцию в Совете безопасности ООН по Крыму, которую инициировала Россия 21 мая.

«Увидимся в Гааге, ребята», - написал он в Twitter, комментируя заявление постоянного представителя России в ООН Василия Небензи по поводу того, что Москва и Киев не должны вести диалог по крымскому вопросу, поскольку жители полуострова «давно сделали свой выбор».

See you in The Hague, guys! https://t.co/1jJOs1X5yB