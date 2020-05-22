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Посол Украины в США Владимир Ельченко отреагировал на конференцию в Совете безопасности ООН по Крыму, которую инициировала Россия 21 мая.

«Увидимся в Гааге, ребята», - написал он в Twitter, комментируя заявление постоянного представителя России в ООН Василия Небензи по поводу того, что Москва и Киев не должны вести диалог по крымскому вопросу, поскольку жители полуострова «давно сделали свой выбор».

 

 

Как пишет Радио Свобода, на конференции, организованной Россией, выступили зампредседателя подконтрольного России Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя Эсадуллах Баиров, председатель пророссийской общественной организации «Украинская община Крыма» Анастасия Гридчина, бывший руководитель российского государственного канала «Миллет», депутат подконтрольной Кремлю Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев и ведущий российского телеканала «Крым 24» Александр Макарь.

Во время конференции послы Франции, Бельгии и Европейского союза осудили действия Москвы и заявили, что поддерживают территориальную целостность Украины. Миссия Украины в ООН бойкотировала мероприятие.

Последний раз тема Крыма поднималась в Совете безопасности ООН в марте этого года. Там проходило заседание о нарушении прав человека и планов по деоккупации Крыма.

Мероприятие организовали постоянные представительства Бельгии, Эстонии, Франции, Германии, Великобритании и США при ООН в партнерстве с постоянным представительством Украины при ООН.

 
ForUm

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