Посол Украины в США Владимир Ельченко отреагировал на конференцию в Совете безопасности ООН по Крыму, которую инициировала Россия 21 мая.

«Увидимся в Гааге, ребята», - написал он в Twitter, комментируя заявление постоянного представителя России в ООН Василия Небензи по поводу того, что Москва и Киев не должны вести диалог по крымскому вопросу, поскольку жители полуострова «давно сделали свой выбор».

See you in The Hague, guys! https://t.co/1jJOs1X5yB — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) May 22, 2020

Как пишет Радио Свобода, на конференции, организованной Россией, выступили зампредседателя подконтрольного России Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя Эсадуллах Баиров, председатель пророссийской общественной организации «Украинская община Крыма» Анастасия Гридчина, бывший руководитель российского государственного канала «Миллет», депутат подконтрольной Кремлю Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев и ведущий российского телеканала «Крым 24» Александр Макарь.

Во время конференции послы Франции, Бельгии и Европейского союза осудили действия Москвы и заявили, что поддерживают территориальную целостность Украины. Миссия Украины в ООН бойкотировала мероприятие.

Последний раз тема Крыма поднималась в Совете безопасности ООН в марте этого года. Там проходило заседание о нарушении прав человека и планов по деоккупации Крыма.

Мероприятие организовали постоянные представительства Бельгии, Эстонии, Франции, Германии, Великобритании и США при ООН в партнерстве с постоянным представительством Украины при ООН.