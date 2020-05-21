АО «Укрзализныця» осуществила ряд мероприятий для повышения комфорта посетителей вокзала станции «Киев-Пассажирский» и повысила уровень безопасности на его территории, сообщил исполняющий обязанности председателя правления компании Иван Юрик.

Так, по его словам, уже завершен демонтаж МАФов на станции «Киев-Пассажирский». Всего было демонтировано 35 МАФов на Вокзальной площади и в конкорсе вокзала. Под ликвидацию попали торговые территории, на которые истек срок аренды, в том числе точки продажи алкоголя на разлив. Оставшиеся МАФы будут реконструированы и приведены к единому стилю.

Кроме того, для усиления правопорядка на вокзале с февраля 2020 Укрзализныця привлекла работников Национальной полиции. Сейчас на территории Центрального и Южного вокзалов расположено 15 постов Управления полиции охраны, на которых дежурят 25 правоохранителей.

Также на вокзалах станции «Киев-Пассажирский» установлена ​​новая система видеонаблюдения (22 камеры), которая имеет функцию распознавания лиц. В частности, камеры наблюдения установлены на спусках к путям, где по статистике осуществляется больше всего краж. Система способна распознавать лицо, когда оно попадает в поле объектива видеокамер.

Эта система позволит усилить безопасность и предупредить кражи. Кроме того, она поможет правоохранительным органам отслеживать правонарушителей, передвигающихся поездами.