Компания Google создала яркий дудл ко Дню вышиванки, который в этом году приходится на 21 мая.
Вышиванки в этот день массово надевают и в Украине, и за границей.
«Спустя столетия вышиванка сегодня признана неотъемлемой частью национального костюма Украины и выражением патриотизма и культурной гордости. Так что наденьте свою лучшую вышитую сорочку и присоединяйтесь к этому празднику украинской культуры! Поздравляем с Международным Днем вышиванки!» - написали в Google.
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