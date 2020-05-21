Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказала в отмене подозрения, объявленного бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олегу Гладковскому. Об этом сообщается на странице суда в Facebook.

«Апелляционная палата рассмотрела апелляционную жалобу защитника по делу бывшего первого заместителя секретаря СНБО на постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 04.05.2020, которым было отказано в удовлетворении жалобы об отмене подозрения, объявленного 18.10.2019 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины», - сообщили в пресс-службе.



Коллегия судей отказала в удовлетворении поданной апелляционной жалобы и оставила решение следственного судьи от 4 мая 2020 года без изменений.

Как сообщал ForUm, 17 октября 2019 Национальное антикоррупционного бюро задержало Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверной информации.

По данным следствия, Гладковский, будучи в должности первого замсекретаря СНБО, обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку грузовых авто МАЗ-6317 («Богдан-6317») по завышенным ценам у дочернего предприятия «Автосборочный завод №2», входящего в состав «Богдан Моторс», конечным бенефициаром которого он является.



19 октября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) арестовал Гладковского на два месяца с возможностью внесения залога в размере 10 миллионов 623 тысячи 130 гривен.

21 октября за Гладковского внесли залог, и он вышел из-под стражи.