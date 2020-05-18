В Украине массовые мероприятия будут возобновляться на последних этапах выхода из карантина и после стабилизации эпидемической ситуации. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время онлайн-брифинга, передает УНИАН.

Он отметил, что массовые мероприятия будут открываться одними из последних. «Массовые мероприятия - это массовое скопление населения, и есть самый большой риск передачи инфекционной болезни, которая передается капельным путем. Поэтому массовые мероприятия мы будем предлагать открывать на последних этапах выхода из карантина и после стабилизации эпидемической ситуации», - заявил Ляшко.

«Будет ли это сделано отдельно? История покажет», - добавил он.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.

22 апреля Кабинет Министров принял решение продлить карантин до 11 мая.

29 апреля Кабинет Министров принял решение восстановить работу продовольственных рынков в условиях карантина.

Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, но с 11 мая сделан ряд послаблений.