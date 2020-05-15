В Украине ослабления карантинных ограничений в отношении работы наземного общественного транспорта могут начать действовать уже с 22 мая. Такое предложение подаст Министерство здравоохранения в Кабинет Министров. Об этом сегодня, 15 мая, заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает УНИАН.

«Дату мы назовем. И дата эта будет 22 мая. Скорее всего, что мы будем подавать правительству на рассмотрение Кабинета Министров именно такое предложение о смягчении карантина. Но это не значит, что наступит 22 мая и на территории всей страны одновременно поедет весь общественный транспорт», – сказал он.

По словам Ляшко, транспорт поедет только по сценарию адаптивного карантина именно в тех регионах, которые будут отвечать критериям, разработанным Министерством здравоохранения. «Их также подадим в Кабинет министров Украины для того, чтобы были утверждены вместе с условиями адаптивного карантина», – добавил Виктор Ляшко.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.

22 апреля Кабинет Министров принял решение продлить карантин до 11 мая.

29 апреля Кабинет Министров принял решение восстановить работу продовольственных рынков в условиях карантина.

Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, но с 11 мая сделан ряд послаблений.