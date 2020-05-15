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Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении работнику Сарненского отдела полиции ГУ Нацполиции в Ривненской области в получении неправомерной выгоды, совмещенном с вымогательством (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

По предварительной информации, сотрудник полиции с ноября 2019 систематически требовал у физического лица, занимающегося незаконной добычей камня, неправомерную выгоду за непривлечение его к ответственности. Полицейский установил расценки в сумме 200 долларов США за день работы каждой мотопомпы.

Следователи ГБР получили доказательства получения стражем неправомерной выгоды в сумме более 12 тысяч гривен.

Кроме того, в ходе обысков, проведенных правоохранителями по месту работы и жительства подозреваемого, а также по месту возможного незаконного хранения полезных ископаемых, обнаружено и изъято более 150 килограмм янтаря-сырца, ориентировочной стоимостью около 2,2 миллиона гривен, денежные средства в сумме 6 820 долларов США и орудие для обработки янтаря.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Ривненской области.  

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
ForUm

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