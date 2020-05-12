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Правительство продлит карантин после 22 мая. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в эфире 1+1, передает УНИАН.

«Официально карантин до 22 мая, но это не конечная дата. Мы будем продлевать», – заявил он, добавив, что правительство сейчас отрабатывает каждую дату пяти анонсированных этапов послабления ограничений.

По его словам, Украина сейчас находится на пике заражений коронавирусом. «Мы идем ровно последние семь-восемь дней. У нас не увеличивается количество больных процентно. Мы даже немножко падаем по количеству соотношения больных к тем, кто уже болеет», – сказал Шмыгаль.

При этом премьер отметил, что «уже нет ни одного дня, когда количество выздоровевших превысило или было бы равным количеству заболевших». «Это очень важный переломный этап, когда мы будем понимать, что прошли пик», – отметил он.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.

22 апреля Кабинет Министров принял решение продлить карантин до 11 мая

29 апреля Кабинет Министров принял решение восстановить работу продовольственных рынков в условиях карантина.

Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, но с 11 мая сделан ряд послаблений.  
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