Несмотря на тот факт, что английский является общепринятым и самым распространенным языком в киберпространстве, почти 75% современных Интернет пользователей не владеют им. Они используют встроенный переводчик Google Translate для того, чтобы читать новости или просто путешествовать по сети! Более того, азиатский рынок производителей видеоигр вообще отличается тем, что представляет собой свою уникальную культуру, где использование английского языка едва ли встретишь. Хоть доля английского языка и занимает 54.7% всех активных сайтов, многие эксперты замечают постепенное снижение этого показателя. Это можно объяснить тем, что пользователи стремятся к использованию родного языка и приложений, которые были грамотно локализованы.

Что представляет собой мультиязычная разработка видеоигр

На самом деле разработка мультиязычной видеоигры представляет собой очень сложную задачу, которую можно и нужно значительно облегчить при помощи правильного планирования и выставления задач не только для переводчика, а и для программистов. К сожалению, последним часто приходится сталкиваться со сторонним кодом или работой третьих лиц, что делает загрузку языковых модулей или дополнительных языковых баз особенно сложным и мучительным процессом.

Следующим важным моментом является адаптация под конкретную аудиторию и культуру страны. Для этого обязательным условием является обращение за помощью профессионала и носителя требуемого языка. Эксперты в области локализации сами в состоянии собрать всю необходимую для них информацию и задать вопросы по мере их возникновения. Для получения более подробной информации посетите https://pickwriters.com/game-localization-services и сделайте запрос, чтобы понять, какие именно варианты могут быть предоставлены под Вашу конкретную ситуацию. Стоит заметить, что профессиональная работа по созданию мультиязычной видеоигры также может включать в себя и озвучку или короткие ролики с субтитрами.