Несмотря на тот факт, что английский является общепринятым и самым распространенным языком в киберпространстве, почти 75% современных Интернет пользователей не владеют им. Они используют встроенный переводчик Google Translate для того, чтобы читать новости или просто путешествовать по сети! Более того, азиатский рынок производителей видеоигр вообще отличается тем, что представляет собой свою уникальную культуру, где использование английского языка едва ли встретишь. Хоть доля английского языка и занимает 54.7% всех активных сайтов, многие эксперты замечают постепенное снижение этого показателя. Это можно объяснить тем, что пользователи стремятся к использованию родного языка и приложений, которые были грамотно локализованы.
Что представляет собой мультиязычная разработка видеоигр
На самом деле разработка мультиязычной видеоигры представляет собой очень сложную задачу, которую можно и нужно значительно облегчить при помощи правильного планирования и выставления задач не только для переводчика, а и для программистов. К сожалению, последним часто приходится сталкиваться со сторонним кодом или работой третьих лиц, что делает загрузку языковых модулей или дополнительных языковых баз особенно сложным и мучительным процессом.
Следующим важным моментом является адаптация под конкретную аудиторию и культуру страны. Для этого обязательным условием является обращение за помощью профессионала и носителя требуемого языка. Эксперты в области локализации сами в состоянии собрать всю необходимую для них информацию и задать вопросы по мере их возникновения. Для получения более подробной информации посетите https://pickwriters.com/game-localization-services и сделайте запрос, чтобы понять, какие именно варианты могут быть предоставлены под Вашу конкретную ситуацию. Стоит заметить, что профессиональная работа по созданию мультиязычной видеоигры также может включать в себя и озвучку или короткие ролики с субтитрами.
- Ваша целевая аудитория. Это один из тех шагов разработки, где многие разработчики экономят время и ресурсы и просто полагаются на то, что пользователи сами выберут нужные роли. Тем не менее, если Вы хотите, чтобы Ваша видеоигра достигла максимальной аудитории и стала действительно популярной, Вы должны стать частью рынка и заслужить доверие пользователей. К примеру, русская версия журнала Forbes сообщает, что на долю азиатского региона пришлось 65.5% или $11.2 миллиарда долларов от мировых затрат на компьютерные игры. Это говорит само за себя.
- Адаптация под особенности страны. Следующим моментом является адаптация видеоигры под особенности страны. Это включает в себя и специфическое отображения даты, времени, особенностей ОС, меню, а также различных особенностей привычного интерфейса. При создании мультиязычного интерфейса очень важно добиться соблюдения всех привычных моментов и избежать ненужных сокращений.
- Социокультурные моменты. Ключевым моментом мультиязычной локализации является соблюдение культурных особенностей перевода. Здесь многие из нас могут вспомнить первые компьютерные игры на русском языке, где мы впервые познакомились с терминологией разных видеоигр и получили возможность создать свою субкультуру. Мы одинаково использовали русские слова в перемешку с неправильно переведенным сленгом, что прочно и надолго закрепилось в нашем сознании.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время