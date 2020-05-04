Судебное заседание в отношении одного из фигурантов дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, Игоря Павловского не состоялось, следующее назначено на 25 мая.

Об этом сообщается на странице сообщества «Кто заказал Катю Гандзюк?» в Facebook.

«Судебное заседание по организатору убийства Екатерины Гандзюк - Игорю Павловскому в Одессе опять не состоялось. Его в очередной раз перенесли. На этот раз причина переноса – отсутствие интернета в СИЗО, в котором содержат Павловского», - говорится в сообщении.

«То есть, все знали, что сегодня состоится важное судебное заседание. Должен решаться вопрос привлечения пострадавших. Суд заранее согласовал возможность участия сторон по видеосвязи. А СИЗО СБУ, где находится под стражей Павловский, сегодня сообщил, что у них нет интернета», - подчеркнули активисты.

«Надеемся, что до 25 мая (на этот день назначили следующее заседание по делу) СИЗО СБУ сможет найти провайдера, который обеспечит учреждение бесперебойной интернет-связью. И, возможно, наконец впервые за год судебное заседание по Павловскому в Одессе состоится», - отметили в сообществе.

Как известно, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября 2018 года.

12 ноября 2018 суд арестовал подозреваемого в причастности к заказу нападения на активистку Екатерину Гандзюк бывшего помощника нардепа Николая Паламарчука Павловского.

Павловский якобы передавал деньги организаторам покушения на активистку.

После этого Паламарчук уволил Павловского.

17 апреля ему изменили подозрение, поэтому содержание его под стражей является необоснованным, считает адвокат.

6 июня 2019 Покровский районный суд Днепропетровской области вынесен приговор непосредственном организатору преступления Сергею Торбину и соучастникам – Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову. Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет в соответствии с утвержденной сделкой о признании виновности между прокурором и обвиняемыми. Приговор вступил в законную силу.

В январе 202 суд арестовал Павловского.