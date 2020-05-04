также в разделеОбщество
Интернет-магазин влип в скандал из-за продажи антиукраинской книги о Донбассе 9
На Запорожье полицейский помог украсть трубы почти на 3 миллиона 9
На Тилигульском лимане впервые заметили розовых фламинго 9
Минобразования разрешило менять место проведения ВНО 25
Киевский суд заочно арестовал Януковича 41
В Польше украинец спас тонущего 20-летнего парня 14
СБУ разоблачила более 300 агитаторов, распространявших фейки о COVID-19 10
Зеленский: Отмена карантина приведет к 120 тысячам смертей 177
ГБР повторно вызывает Януковича на допрос 72
Минздрав предложить вводить в регионах адаптивный карантин 45
На «Эпицентр» наложили 29 штрафов за нарушения карантина 67
Завтра Минздрав определится, кого будут тестировать на антитела к коронавирусу 40
Степанов: Мэры городов не консультировались с Минзравом о смягчении карантина 21
В Украине карантин продлили до 22 мая 2161
Кабмин продлит карантин до 22 мая со смягчениями 656
Зеленский: Украина уже готовится к выходу из карантина 253
Медведчук: 15 биолабораторий де-факто являются военными базами США на территории Украины 194
Польша возобновила выдачу рабочих виз украинцам 42

Судебное заседание в отношении одного из фигурантов дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, Игоря Павловского не состоялось, следующее назначено на 25 мая.

Об этом сообщается на  странице сообщества «Кто заказал Катю Гандзюк?» в Facebook.

«Судебное заседание по организатору убийства Екатерины Гандзюк - Игорю Павловскому в Одессе опять не состоялось. Его в очередной раз перенесли. На этот раз причина переноса – отсутствие интернета в СИЗО, в котором содержат Павловского», - говорится в сообщении.

«То есть, все знали, что сегодня состоится важное судебное заседание. Должен решаться вопрос привлечения пострадавших. Суд заранее согласовал возможность участия сторон по видеосвязи. А СИЗО СБУ, где находится под стражей Павловский, сегодня сообщил, что у них нет интернета», - подчеркнули активисты.

«Надеемся, что до 25 мая (на этот день назначили следующее заседание по делу) СИЗО СБУ сможет найти провайдера, который обеспечит учреждение бесперебойной интернет-связью. И, возможно, наконец впервые за год судебное заседание по Павловскому в Одессе состоится», - отметили в сообществе.

Как известно, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислотыумерла 4 ноября 2018 года.

12 ноября 2018 суд арестовал подозреваемого в причастности к заказу нападения на активистку Екатерину Гандзюк бывшего помощника нардепа Николая Паламарчука Павловского. 

Павловский  якобы передавал деньги организаторам покушения на активистку.

После этого Паламарчук уволил Павловского.

17 апреля ему  изменили подозрение, поэтому содержание его под стражей является необоснованным, считает адвокат.

6 июня 2019 Покровский районный суд Днепропетровской области вынесен приговор непосредственном организатору преступления Сергею Торбину и соучастникам – Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову. Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет в соответствии с утвержденной сделкой о признании виновности между прокурором и обвиняемыми. Приговор вступил в законную силу.

В январе 202 суд арестовал Павловского.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1972 грн.
10
Теги