В Министерстве здравоохранения выступают за введение механизма адаптивного карантина. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на внеочередном заседании правительства в понедельник, сообщает Укринформ.

«Мы также хотим предложить так называемый критерий адаптивного карантина. Это когда у нас есть определенные области, та же Черновицкая область, Ивано-Франковская область, где очень высокий уровень заболеваемости и очень большое количество больных регистрируется каждый день. Конечно, мы не можем себе разрешить открытие такое же, как это происходит в других местах. И мы считаем, что нужно вводить такой механизм адаптивного карантина. То есть, если где-либо мы открываем большую палитру средств торговли, то где-то должно быть меньше. Значит, я думаю, что здесь будет соответствующее понимание, в том числе и от местных властей», - подчеркнул Степанов.

Он отметил, что Минздрав и в дальнейшем будет анализировать ситуацию с заболеваемостью.

Также Степанов отметил, что если будет отрицательная тенденция, то тогда сразу нужно ослабление карантина сужать.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.

22 апреля Кабинет Министров принял решение продлить карантин до 11 мая.

29 апреля Кабинет Министров принял решение восстановить работу продовольственных рынков в условиях карантина.

Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, но с 11 мая будет сделан ряд послаблений.