На Тилигульском лимане на юге Украины появились розовые фламинго, сообщает Региональный ландшафтный парк «Тилигульский».

«Первую информацию о фламинго на лимане мы получили от нашего коллеги Павла Панченко. Научные сотрудники парка сразу выехали на акваторию лимана, чтобы увидеть, понаблюдать за фламинго и сфотографировать их. Птиц насчитали 5 особей», - говорится в сообщении.

Розовый фламинго – единственный вид фламинго, обитающий на территории бывшего Советского Союза, в казахстанских озерах Тенгиз, Челкартенгиз и Ащитастисор.

В Европе фламинго гнездятся в заповеднике Камарг, в устье реки Роны (Южная Франция), а также в Лас-Марисмасе в Южной Испании и в заповеднике Станьо ди Молентарджиус в Кальяри, на юге острова Сардиния.

