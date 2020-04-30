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Суд в Харькове избрал для подозреваемой в убийстве собственной дочери меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей, сообщает ТСН.

38-летняя Татьяна была одета в простыню и в ходе слушания дела сквернословила, кричала и постоянно перебивала судью. Кроме того, своей вины женщина не признала и доказывала, что является другим человеком.

Соседи женщины также отзываются о ней достаточно хорошо: говорят, что она очень любила свою дочь и заботилась о ней. Могла быть агрессивной, но за дочь всегда заступалась. 

Убитая 13-летняя девочка хорошо училась в школе и была приветливой. Одна из соседок говорит, что ребенок нарисовал ей открытку ко Дню рождения и сегодня должен был  прийти к ней в гости. В то, что убийство совершила мать девочки, не верит.

Напомним, сегодня в Харькове задержали обнаженную женщину, которая была в неадекватном состоянии. У нее в руке был нож, а в другой – пакет с отрезанной детской головой. Женщина пояснить ничего не могла. 

Впоследствии брат этой женщины обратился в полицию с сообщением о найденном трупе племянницы (дочери задержанной). Тело девочки было без головы. 
ForUm

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