Смерть ребенка, которого почти сутки разыскивали полтысячи людей на Харьковщине, оказалась не уголовной. На этом глава областного главка полиции Валерий Сокуренко акцентировал внимание журналистов на брифинге, который был посвящен результатам проведения поисковой операции в Золочевском районе по установлению места нахождения 6-летней девочки.

Информация об исчезновении 6-летней Милены поступила от жителей села Сосновка в Золочевское отделение полиции 26 апреля около 19:00. Час назад девочка пошла гулять со своим двоюродным братом, но домой вернулся только мальчик. Родственники сразу бросились на поиски, но справиться самостоятельно не смогли и обратились за помощью в полицию.

«После получения сообщения по тревоге немедленно был поднят личный состав Золочевского отделения полиции, соседних территориальных подразделений, - рассказал Сокуренко. - Поиски ребенка проводились совместно с волонтерами, которые сразу откликнулись на просьбу полиции. Помощь оказывали местные охотники, которые применили тепловизоры. Утром следующего дня к поисковой операции, в который приняли участие 220 человек, присоединились военнослужащие Нацгвардии Украины, сотрудники ГосЧС, пограничники, курсанты, кинологи, представители местной власти, общественность. Также было принято решение о привлечении к мероприятиям водолазов, которые обследовали дно водоемов. В связи с сильным ветром мы не могли использовать дроны, поэтому обратились к силам авиации. В общем девочку разыскивали более полутысячи человек».

Поисковики проверили все возможные объекты и места: жилые и заброшенные дома, подвалы и чердаки, колодцы, пруды, лес, все ближайшие окрестности. Радиус поисков постоянно увеличивался. Отдельные группы стражей порядка обследовали соседние села.

Около 17:00 сотрудники ГосЧС обнаружили тело девочки на краю поля в 8 километрах от села Сосновка. К сожалению, ребенок был мертвым.

«Наиболее вероятная причина смерти девочки по выводам экспертов - переохлаждение. На теле отсутствуют какие-либо признаки насилия, - подчеркнул Сокуренко. - Назначены все необходимые экспертизы для окончательного установления обстоятельств гибели ребенка. По предварительным данным, около двух часов ночи она уже была мертва. При жизни девочка носила очки, но она их потеряла и вероятно сбилась с пути, когда захотела вернуться домой. Все ее вещи на месте, одежда не повреждена. Если она была бы немного старше по возрасту, может, пошла бы на огоньки села и спряталась от холода в брошенном доме. Но случилось так, как случилось. Это ужасная трагедия. Я прошу прощения у родителей за то, что не успели спасти их дочь. Хотя мы сделали все возможное, чтобы разыскать маленькую Милену живой и здоровой».

Начальник ГУНП также поблагодарил всех неравнодушных граждан, которые присоединились к поискам ребенка.