Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подпишет указ о приостановлении иммиграции в США из-за последствий эпидемии коронавируса.

«В свете нападения невидимого врага, а также необходимости защитить рабочие места наших великих американских граждан, я подпишу указ о временном приостановлении иммиграции в Соединенные Штаты!» - написал он в Twitter.

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States!