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Пика возгораний сухостоя и пожаров в экосистемах в Киевской области ожидают на выходных, 18 и 19 апреля.

Об этом в эфире hromadske заявила пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области Виктория Рубан.

Она отметила, что почти во всех случаях причинами пожаров является человеческая деятельность.

«Это выжигание сухой травы, это так называемые шашлычники, которые считают, что они потушили костер, который раздувается ветром через несколько часов», — говорит Рубан.

Она отметила, что каждые выходные количество пожаров увеличивается, а в минувшие выходные спасатели до 170 раз выезжали на погашение огня.

Как сообщал ForUm, 14 апреля удалось потушить пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. Пожары продолжались с 4 по 14 апреля и стали самими масштабными с 1986 года.

16 апреля в Чернобыльской зоне на территории около села Корогод возобновился пожар.

 
ForUm

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