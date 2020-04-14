В Кировоградской области задержали мужчину, который с оружием ворвался в храм и украл пасхальный хлеб, сообщает пресс-служба облглавка.

С сообщением в полицию обратились представители одной из религиозных общин, которые сообщили, что неизвестный с оружием вошел в культовое сооружение и, угрожая присутствующим, похитил пасхальный хлеб.

Менее чем за час патрульные полицейские задержали указанного гражданина. Им оказался 38-летний местный житель, ранее судимый за совершение имущественных преступлений.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст.187 Уголовного кодекса Украины «Разбой». Санкцией статьи за указанные действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Мужчина задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины (по подозрению в совершении преступления).

Проводится следствие.