В Кировоградской области задержали мужчину, который с оружием ворвался в храм и украл пасхальный хлеб, сообщает пресс-служба облглавка.
С сообщением в полицию обратились представители одной из религиозных общин, которые сообщили, что неизвестный с оружием вошел в культовое сооружение и, угрожая присутствующим, похитил пасхальный хлеб.
Менее чем за час патрульные полицейские задержали указанного гражданина. Им оказался 38-летний местный житель, ранее судимый за совершение имущественных преступлений.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст.187 Уголовного кодекса Украины «Разбой». Санкцией статьи за указанные действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
Мужчина задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины (по подозрению в совершении преступления).
Проводится следствие.
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